Прививка от гриппа защитит от Ковида?!

Межрегиональное управление №71 ФМБА России информирует о том, что по последним научным данным полученный иммунитет после вакцинации от гриппа способствует развитию неспецифического иммунитета против новой коронавирусной инфекции. Это подтверждается сходством иммунного ответа в отношении обоих вирусов. Результаты исследования, в котором приняли участие более 92 000 пациентов с COVID-19, показали, что пациенты, провакцинированые от гриппа, нуждались на 20% реже в респираторной поддержке и на 8% реже - в интенсивной терапии. У тех, кто был вакцинирован до появления симптомов COVID-19, вероятность летального исхода снижалась на 20%.

На 02.10.2020 в Озерском городском округе привито 21064 человек, что составляет 23,74% от численности населения Озерского городского округа. По рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также в соответствии с СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций», население Озерского городского округа должно быть охвачено прививками против гриппа не менее 60%, а лица, относящиеся к «группе риска» (старше 60 лет, больные хроническими заболеваниями, медицинские работники и педагоги) – не менее 75%.

В связи с этим, специалисты Межрегионального управления № 71 ФМБА России призывают жителей ЗАТО Озерск активнее включаться в процесс иммунизации.

Вакцинация проводится:

· Работники ФГУП ПО «Маяк» прививаются на здравпунктах предприятия.

· Дети и подростки прививаются в образовательных учреждениях по месту учебы (школы, детские сады).

· Учащиеся, получающие начальное профессиональное образование в Озерском городском округе, прививаются в медицинских кабинетах по месту учебы.

· Остальные жители Озерского городского округа прививаются в поликлиниках по месту жительства.

· Также организована работа выездных прививочных бригад для организованных коллективов.

С целью профилактики острых респираторных вирусных инфекций и гриппа специалисты Межрегионального управления №71 ФМБА России рекомендуют:

· Соблюдать масочный режим в общественных местах.

· сократить время пребывания в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте.

· тщательно мойте руки с мылом, особенно после кашля или чихания.

· регулярно проветривайте помещение вашего жилого дома или квартиры.

ВАЖНО ПОМНИТЬ! При появлении первых признаков острой респираторной инфекции следует обращаться за медицинской помощью, ни в коем случае не заниматься самолечением, поскольку велик риск развития осложнений.

Не приводите детей с признаками ОРВИ в школы и детские сады.

Пресс-служба Межрегионального управления №71 ФМБА России