Прокуратура продолжает работу по защите детей от противоправной информации в сети Интернет

История службы уголовного розыска берет свое начало еще несколько столетий назад, когда в 1711 было принято государственное постановление, предоставляющее специальные полномочия должностным лицам, которые занимаются розыском, преследованием и поимкой разбойников и воров Подробнее
В рамках празднования Дня гражданской обороны МЧС России в школе №25 (улица Южная, 15, п. Татыш) прошли Всероссийские открытые уроки с целью пропаганды социальной значимости курса ОБЖ, профессионального ориентирования молодёжи на службу в МЧС России. Уроки проводились как в помещениях школы, так и на её территории Подробнее
Проблема распространения в Интернете информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей и подростков, остается актуальной. С начала года по заявлениям прокуратуры об ограничении доступа к сайтам с противоправным контентом, в том числе в интересах несовершеннолетних, вынесено более 500 судебных решений, на основании которых Управлением Роскомнадзора по Челябинской области внесены изменения в Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов, содержащих запрещенную информацию.Как отмечают в прокуратуре Челябинской области, в сети Интернет активно пропагандируется криминальная идеология, противоправное поведение подростков, совершение преступлений в отношении учащихся и педагогов в образовательных организациях.Кроме того, ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» к информации, запрещенной для распространения среди детей, отнесена также информация:- побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу их жизни и (или) здоровью, в том числе к причинению вреда своему здоровью, самоубийству, либо жизни и (или) здоровью иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в совершение таких действий;- способная вызвать у детей желание употребить наркотические средства, психотропные и (или) одурманивающие вещества, табачные изделия, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, принять участие в азартных играх, заниматься проституцией, бродяжничеством или попрошайничеством;- обосновывающая или оправдывающая допустимость насилия и (или) жестокости либо побуждающая осуществлять насильственные действия по отношению к людям или животным, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом;- содержащая изображение или описание сексуального насилия;- отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям и (или) другим членам семьи;- оправдывающая противоправное поведение;- содержащая нецензурную брань;- содержащая информацию порнографического характера;- о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), включая фамилии, имена, отчества, фото- и видеоизображения такого несовершеннолетнего, его родителей и иных законных представителей, дату рождения такого несовершеннолетнего, аудиозапись его голоса, место его жительства или место временного пребывания, место его учебы или работы, иную информацию, позволяющую прямо или косвенно установить личность такого несовершеннолетнего.Законом предусмотрены механизмы защиты детей от противоправной информации в сети Интернет. В частности, в отношении интернет-сайтов, содержащих запрещенную информацию, применяется механизм ограничения доступа во внесудебном порядке, предусмотренный ст. 15.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Так, во внесудебном порядке на основании решений уполномоченных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти (МВД России, Роскомнадзор, Роспотребнадзор, ФНС России, Росалкогольрегулирование, Росмолодежь) доступ на территории Российской Федерации ограничивается к сайтам, содержащим информацию:- о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;- о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства;- о несовершеннолетнем, пострадавшем в результате противоправных действий (бездействия), распространение которой запрещено федеральными законами;- об организации и проведении азартных игр и лотерей с использованием сети «Интернет» и иных средств связи;- содержащую предложения о розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции;- направленную на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни и (или) здоровья либо для жизни и (или) здоровья иных лиц.- материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних.К сожалению, указанной проблеме не уделяется повышенное внимание. В то же время любой сознательный человек может повлиять на наличие в Интернете запрещенной информации.В случае выявления в сети Интернет материалов с признаками запрещенной информации заинтересованные органы государственной власти и местного самоуправления, общественные и иные организации, а также физические лица посредством электронной формы (https://eais.rkn.gov.ru/feedback/) направляют сообщение о распространении на странице интернет-сайта такого контента.Органы прокуратуры Челябинской области продолжают работу по ограничению доступа к сайтам с противоправным контентом, в том числе в интересах несовершеннолетних.