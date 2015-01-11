2020-10-05YEKT08:00:00 | Губерния По решению Алексея Текслера на 120 млн рублей увеличено финансирование Фонда развития промышленности Челябинской области Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской области









Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о выделении 120 млн рублей областному Фонду развития промышленности для предоставления льготных займов промышленным предприятиям. Дополнительные денежные средства в размере 120 млн рублей выделены Фонду развития промышленности Челябинской области для поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в период неблагоприятных эпидемических условий, и стимулирования инвестиционной активности предприятий региона. В сложных экономических условиях мало кто из них имеет возможность вкладывать значительные денежные средства в развитие производства, покупку нового оборудования или модернизацию имеющегося и другие цели.Льготные займы, выдаваемые региональным ФРП, позволят предприятиям продолжать инвестировать в свое развитие, а значит, и в экономику Челябинской области: сохранять рабочие места и создавать новые, увеличивать объемы выпускаемой продукции, наращивать свою выручку и поступления налогов в бюджет. Займы будут выдаваться промышленным предприятиям региона на условиях, указанных в стандартах фонда по всем его базовым программам.В настоящее время региональный ФРП реализует четыре собственных программы господдержки промышленных предприятий: «Проекты развития», «Повышение производительности труда», «Кластеры» и «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Еще три программы поддержки осуществляются совместно с федеральным Фондом развития промышленности: «Совместные займы», «Комплектующие изделия» и «Конверсия». Подробная информация обо всех программах и условиях предоставления по ним льготных займов дана на Алексея Текслера фонд оказывает дополнительную поддержку промышленным предприятиям региона в связи сложной экономической ситуации и распространением новой коронавирусной инфекции. Оказывает поддержку промышленных кластеров Челябинской области в виде предоставления субсидии на модернизацию действующего производства (до 20 млн рублей на одно предприятие).Фондом разработана и реализуется программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям». По программе профинансированы уже два проекта на сумму 18 млн рублей. Условия программы: льготная ставка 1% годовых, софинансирования со стороны заявителя не требуется, ускоренная процедура получения.Программы льготного заемного финансирования также стали доступнее. Упрощены требования по программе «Проекты развития» (снижена ставка до 2% годовых при банковской гарантии и снижена доля софинансирования со стороны заявителя с 50% до 30% от бюджета проекта).Благодаря деятельности фонда в экономику региона привлечено 11,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 2,9 млрд рублей. Источник: Пресс-служба Правительства Челябинской областиГубернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о выделении 120 млн рублей областному Фонду развития промышленности для предоставления льготных займов промышленным предприятиям. Дополнительные денежные средства в размере 120 млн рублей выделены Фонду развития промышленности Челябинской области для поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в период неблагоприятных эпидемических условий, и стимулирования инвестиционной активности предприятий региона. В сложных экономических условиях мало кто из них имеет возможность вкладывать значительные денежные средства в развитие производства, покупку нового оборудования или модернизацию имеющегося и другие цели.Льготные займы, выдаваемые региональным ФРП, позволят предприятиям продолжать инвестировать в свое развитие, а значит, и в экономику Челябинской области: сохранять рабочие места и создавать новые, увеличивать объемы выпускаемой продукции, наращивать свою выручку и поступления налогов в бюджет. Займы будут выдаваться промышленным предприятиям региона на условиях, указанных в стандартах фонда по всем его базовым программам.В настоящее время региональный ФРП реализует четыре собственных программы господдержки промышленных предприятий: «Проекты развития», «Повышение производительности труда», «Кластеры» и «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Еще три программы поддержки осуществляются совместно с федеральным Фондом развития промышленности: «Совместные займы», «Комплектующие изделия» и «Конверсия». Подробная информация обо всех программах и условиях предоставления по ним льготных займов дана на сайте .Фонд развития промышленности Челябинской области был создан в 2016 году для модернизации и развития промышленности региона, организации новых производств и обеспечения импортозамещения и развития экспорта. За время работы профинансировано 27 проектов на общую сумму займа 3,3 млрд рублей (в том числе средства ФРП ЧО 221,1 млн рублей) и бюджетом проектов 11,9 млрд рублей. В ходе реализации 27 профинансированных проектов создается более 540 высокопроизводительных рабочих мест, а налоговые отчисления по проектам составят более 3 млрд руб. Инвестиции предприятий в реализацию проектов 8,6 млрд руб.По поручению губернаторафонд оказывает дополнительную поддержку промышленным предприятиям региона в связи сложной экономической ситуации и распространением новой коронавирусной инфекции. Оказывает поддержку промышленных кластеров Челябинской области в виде предоставления субсидии на модернизацию действующего производства (до 20 млн рублей на одно предприятие).Фондом разработана и реализуется программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям». По программе профинансированы уже два проекта на сумму 18 млн рублей. Условия программы: льготная ставка 1% годовых, софинансирования со стороны заявителя не требуется, ускоренная процедура получения.Программы льготного заемного финансирования также стали доступнее. Упрощены требования по программе «Проекты развития» (снижена ставка до 2% годовых при банковской гарантии и снижена доля софинансирования со стороны заявителя с 50% до 30% от бюджета проекта).Благодаря деятельности фонда в экономику региона привлечено 11,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета 2,9 млрд рублей. AzAzA 2020-10-05YEKT08:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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