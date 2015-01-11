Что делать если вы получили письмо от ОКХ с требованиями вернуть долги?

В сентябре 3155 озерчан получили письма с требованием оплатить старые долги от УК ОКХ (долги за 2014-15 гг), и суммы от 1 рубля до 176 тысяч. Если вы или ваши знакомые получили такие письма, то дайте им эту небольшую инструкцию.

Само по себе заявление в Мировой суд, содержащееся в письме, никого ни к чему не обязывает. Вообще-то все сроки давно вышли, и отправителям это известно. И весь их расчет, видимо, в том, что они напугают этими письмами бабушек, и те, плача, заплатят

Этому можно противодействовать: ПОКА НИКОМУ НИЧЕГО НЕ ПЛАТИТЕ, а если получите судебный приказ, то его можно легко отменить письменным возражением, указав как причину несогласия "просрочку", то есть истечение исковой давности.

НО для этого надо знать номер и дату судебного приказа, а вот с этим могут быть проблемы - наша почта работает не очень оперативно. То есть сам приказ может уже уйти обратно в суд (обычно он хранится на почте всего 10 дней), а вы ничего не узнали и если нет возражений, то начинается процедура списания с вас кровно заработанных. ПОЭТОМУ важно не пропустить сроки и проверять на сайте Мирового суда, не вынесен в отношении вас (или вашей бабушки) судебный приказ.

ДЛЯ этого открываем:

Сайт судебного участка №1 - http://ozerskchel1.chel.msudrf.ru/

Сайт судебного участка №2 - http://ozerskchel2.chel.msudrf.ru/

В разделе "Территориальная подсудность", можно посмотреть адреса - какой дом относится к какому участку.

И по фамилии легко можно узнать, не вынесен ли в отношении вас или ваших близких судебный приказ. В следующий раз расскажем, как отменить сам судебный приказ - и дадим форму возражения

Информация предоставлена проектом "Городской общественный совет по ЖКХ"