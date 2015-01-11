» В Челябинской области сегодня похолодает до –10

В ночь на вторник, 6 октября, в Челябинской области похолодает до минус 10 – сильнее всего столбики термометров опустятся в низинах.

В целом сегодня ночью будет от нуля до минус пяти градусов, переменная облачность, преимущественно без осадков, однако днем во вторник местами пройдут небольшие дожди. Воздух по области прогреется до 8-13 градусов, в горах же температура не поднимется выше плюс пяти.

Ветер ожидается западный с переходом на северо-западный 6-11 метров в секунду с порывами до 18-ти.

Напомним, атмосферное давление достаточно резко падает, начиная со второй половины понедельника столбик барометра упал с 754 до 745 мм, такой перепад чреват различными расстройствами у метеозависимых людей.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-segodnya-poholodaet-do-10_130491.html