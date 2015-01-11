В Челябинской области проходит акция «Сохраним лес-2020»

В рамках Всероссийской осенней акции лесничества Южного Урала высадили более 820 тысяч деревьев хвойных пород.Впервые акция была объявлена Федеральным агентством лесного хозяйства в 2011 году. За 10 лет она превратилась в хорошую традицию, объединив более 12 млн человек. Суммарно за эти годы на территории лесного фонда области было высажено более 3,5 млн деревьев.«Тема сохранения и восстановления лесов, особенно в регионах, подверженных лесным пожарам, всегда актуальна. Акция проходит в рамках федерального проекта «Сохранение лесов». В ней уже приняли участие Аргаяшское, Катав-Ивановское, Красноармейское, Нязепетровское, Саткинское, Увельское, Уфалейское, Чебаркульское и Шершневское лесничества, – рассказал начальник Главного управления лесами Челябинской области Сергей Лавров. – «Сохраним лес» продлится в Челябинской области до конца октября, мы планируем высадить еще более 400 тысяч деревьев».Добавим, что с начала года в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» на территории лесного фонда региона высажено 15 миллионов 230 тысяч молодых деревьев.