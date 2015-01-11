ЮУрГУ выиграл грант Российского научного фонда на изучение миграции в бронзовом веке

Как мигрировали коллективы и индивидуумы в бронзовом веке, выяснят ученые на примере Южного Урала. Исследования будут проводиться в рамках проекта «Миграции человеческих коллективов и индивидуальная мобильность в рамках мультидисциплинарного анализа археологической информации». Его автор — доктор исторических наук, главный научный сотрудник НОЦ евразийских исследований Южно-Уральского государственного университета Андрей Епимахов. Осуществить задуманное поможет грант от Российского научного фонда, сообщает управление медиакоммуникаций и мониторинга ЮУрГУ.Бронзовый век хорошо изучен на территории Челябинской области, а потому у исследователей есть достаточное количество образцов для работы. Кроме того, на Урале сложная геологическая структура. Горные породы влияют на микроэлементный состав воды, почвы, растений, животных и человека. Если состав изучаемых образцов не совпадет с местным, ученые определят их происхождение. Таким образом, будет создана карта миграций. Результаты работы над масштабным проектом, реализуемым на Южном Урале, помогут проводить аналогичные исследования на любой территории.«Перед коллективом стоит задача не просто создать инструмент для диагностирования степени мобильности населения в прошлом, но и проработать методический аспект для будущих исследований.Инструмент — это базовая карта, «накладывая» на которую обнаруженные в ходе раскопок образцы, можно будет определить, как они появились в исследуемой местности. Если наш инструмент будет грамотно методически составлен, то работу можно будет распространить на любые территории: Алтай, Поволжье, Центральный Казахстан… Как только мы сумеем накрыть этой сетью большую территорию, мы перестанем спорить о происхождении народов и узнаем, кто и откуда пришел на исследуемую территорию, а кто коренной житель», — рассказал Андрей Епимахов.
Источник: ЮУрГУ