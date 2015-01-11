2020-10-07YEKT14:00:00 | Губерния В День героев Танкограда в Челябинске создали «Огненную картину» Источник: Урало-Сибирский Дом Знаний









6 октября на Аллее Славы в Челябинске прошла акция «Огненная картина "Танкоград – город героев"», приуроченная ко Дню героев Танкограда. На плитах аллеи нарисовали контуры памятника добровольцам-танкистам, на которые были выставлены шесть тысяч свечей. Их огонь символически «оживил» известную достопримечательность. Организатором акции выступил Урало-Сибирский Дом Знаний. Прежде чем Аллея Славы озарилась светом свечей, художник Валерий Лычагин нарисовал контуры будущей картины. После этого члены организации «Волонтеры Победы», координаторы акции «Бессмертный полк», учащиеся Военно-учебного центра ЮУрГУ и представители общественных объединений заполнили свечами подготовленный эскиз. Картина заняла 150 квадратных метров. В завершение акции в небо были выпущены 150 белых воздушных шаров-голубей.Дата проведения акции была выбрана неслучайно. 6 октября 1941 года было принято решение об эвакуации ленинградского Кировского завода в Челябинск и переименовании ЧТЗ в Кировский завод Наркомата танковой промышленности в Челябинске. В годы войны предприятие стало главным производителем в СССР тяжелых танков, самоходных артиллерийских установок, моторов и комплектов топливной аппаратуры боевых машин«Не у каждого города есть такая дата. Челябинск - город особенный. Это же не просто прихоть людей назвать его Танкоградом. Этот город в войну сделал всё, чтобы в мае 1945 года наступила Победа. Четыре очень трудных года испытаний и лишений наших людей, в тяжелейших условиях строивших новые корпуса заводов и монтировавших оборудование эвакуированных из западных областей промышленных предприятий, организовывавших и увеличивавших выпуск танков. И совершенно справедливо Челябинск стал одним из 20 городов России, которым в 2020 году было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Танкоградцы за военные годы сделали всё для того, чтобы сейчас жили мы. Об этом мы должны помнить», - рассказала член Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России» Елена Скорнякова.Участники акции отметили особое значение «Огненной картины» для сохранения памяти о военных годах и подвиге южноуральцев в годы войны.«Для меня это совершенно новый вид творчества. Но когда я получил предложение принять участие в акции, то почти не сомневался. Не только потому, что мне было интересно испытать себя, но и потому, что для меня, для моего поколения, война и память о ней – это часть собственной жизни. Да, мы не участвовали в войне, но мы застали ветеранов, мы помним их рассказы, помним улицы Челябинска на 9 Мая, заполненные нашими победителями, и хотим сохранить и передать нашу память о совершенном ими подвиге в будущее. Мне кажется, что такие акции важны для детей и взрослых. Я работаю в школе искусств, и когда рассказывал о том, что будет такое событие, то заинтересовал и детей, и других педагогов. Надеюсь, что в будущем мы проведем нечто подобное и в других городах нашей области», - отметил художник Валерий Лычагин.Видео акции Источник: Урало-Сибирский Дом Знаний6 октября на Аллее Славы в Челябинске прошла акция «Огненная картина "Танкоград – город героев"», приуроченная ко Дню героев Танкограда. На плитах аллеи нарисовали контуры памятника добровольцам-танкистам, на которые были выставлены шесть тысяч свечей. Их огонь символически «оживил» известную достопримечательность. Организатором акции выступил Урало-Сибирский Дом Знаний. Прежде чем Аллея Славы озарилась светом свечей, художникнарисовал контуры будущей картины. После этого члены организации «Волонтеры Победы», координаторы акции «Бессмертный полк», учащиеся Военно-учебного центра ЮУрГУ и представители общественных объединений заполнили свечами подготовленный эскиз. Картина заняла 150 квадратных метров. В завершение акции в небо были выпущены 150 белых воздушных шаров-голубей.Дата проведения акции была выбрана неслучайно. 6 октября 1941 года было принято решение об эвакуации ленинградского Кировского завода в Челябинск и переименовании ЧТЗ в Кировский завод Наркомата танковой промышленности в Челябинске. В годы войны предприятие стало главным производителем в СССР тяжелых танков, самоходных артиллерийских установок, моторов и комплектов топливной аппаратуры боевых машин«Не у каждого города есть такая дата. Челябинск - город особенный. Это же не просто прихоть людей назвать его Танкоградом. Этот город в войну сделал всё, чтобы в мае 1945 года наступила Победа. Четыре очень трудных года испытаний и лишений наших людей, в тяжелейших условиях строивших новые корпуса заводов и монтировавших оборудование эвакуированных из западных областей промышленных предприятий, организовывавших и увеличивавших выпуск танков. И совершенно справедливо Челябинск стал одним из 20 городов России, которым в 2020 году было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Танкоградцы за военные годы сделали всё для того, чтобы сейчас жили мы. Об этом мы должны помнить», - рассказала член Центрального штаба ООД «Бессмертный полк России».Участники акции отметили особое значение «Огненной картины» для сохранения памяти о военных годах и подвиге южноуральцев в годы войны.«Для меня это совершенно новый вид творчества. Но когда я получил предложение принять участие в акции, то почти не сомневался. Не только потому, что мне было интересно испытать себя, но и потому, что для меня, для моего поколения, война и память о ней – это часть собственной жизни. Да, мы не участвовали в войне, но мы застали ветеранов, мы помним их рассказы, помним улицы Челябинска на 9 Мая, заполненные нашими победителями, и хотим сохранить и передать нашу память о совершенном ими подвиге в будущее. Мне кажется, что такие акции важны для детей и взрослых. Я работаю в школе искусств, и когда рассказывал о том, что будет такое событие, то заинтересовал и детей, и других педагогов. Надеюсь, что в будущем мы проведем нечто подобное и в других городах нашей области», - отметил художник AzAzA 2020-10-07YEKT14:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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