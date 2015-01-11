» Актуализированное расписание междугородного автобусного маршрута №565 «г. Озерск — г. Челябинск» на октябрь

Уважаемые пассажиры! Расписание междугородного автобусного маршрута №565 "г.Озерск - г.Челябинск" следующее:
из Озерска:
06.00 (ежедневно),
09.00 (ежедневно),
15.00 (ежедневно),
18.00 (пятница, воскресенье)
из Челябинска:
09.32 (ежедневно),
15.30 (ежедневно),
18.32 (ежедневно),
21.35 (пятница, воскресенье).
стоимость билета 325 руб. (студентам -250 руб.) (в кассе)
Приобрести билеты можно в кассе, на сайте http://av74.ru/cabinet/races (из г.Челябинск), на сайте https://busfor.ru/ (из г.Озерск).
Телефон диспетчера 8-982-271-67-52 (7.30 час. до 18.00 час.)