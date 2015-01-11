» Актуализированное расписание междугородного автобусного маршрута №565 «г. Озерск — г. Челябинск» на октябрь

7 октября – Всемирный день поддержки людей с церебральным параличом. В рамках акции челябинский хоккейный клуб «Трактор» вышел на лёд в особенной форме. Номера и фамилии на майках игроков выполнены «доброшрифтом» – его создали 33 ребенка с ДЦП, подопечные фонда «Подарок Ангелу». После матча «Трактор» – «Куньлунь Ред Стар» в фойе Ледовой арены прошёл благотворительный аукцион. Подробнее