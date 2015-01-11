» Рекордные 3 млн. руб. перчислила мошенникам жительница Снежинска

Жительница Снежинска (Челябинская область) перечислила мошенникам 3 млн рублей – женщина совершила свыше 100 переводов.

Мошенники действовали по уже стандартной схеме – представились 63-летней женщине сотрудниками службы безопасности банка и сообщили, что с ее банковского счета пытаются похитить крупную сумму денег. Кроме того, звонивший сообщил, что с ней свяжутся сотрудники правоохранительных органов и подтвердят данную информацию.

Через некоторое время женщине позвонил якобы сотрудник ведомства и подтвердил информацию, сообщив при этом, что все телефоны жительницы Снежинска прослушиваются. Мнимый сотрудник силового ведомства запретил сообщать кому-либо о разговорах с ним.

«Поверив неизвестному, пенсионерка согласилась перевести сбережения на новый “безопасный” счет. На следующий день женщина оформила заявку на выдачу 1 млн рублей в банке, а также обналичила денежные средства в размере 270 тыс. рублей с кредитной карты, 400 тыс. рублей с пенсионной карты и сняла еще 500 тыс. рублей с карты другого банка. Во время всех указанных действий злоумышленники постоянно поддерживали связь с потерпевшей. По указанию мнимого сотрудника банка, женщина перевела 1 млн рублей через банкомат на номера неизвестных телефонов, которые ей диктовали», – рассказали в пресс-службе полиции.+

На этом дело не закончилось. На следующей день пенсионерка получила еще более 1 млн рублей по ранее оформленной заявке и перевела их через банкомат на указанные мошенником номера телефонов.

Через два дня женщине вновь позвонил мнимый сотрудник банка и сообщил, что на ее имя пытаются оформить кредиты. Чтобы избежать этого, пенсионерку убедили оформить кредиты в трех различных банках на общую сумму 810 тыс. рублей, которые она также перевела через банкомат на продиктованные ей номера телефонов. В общей сложности женщина совершила более 100 переводов.

Примечательно, что потерпевшая знала о подобных способах мошенничества, однако поверила звонившим людям, испугавшись за накопленные сбережения.

3 млн рублей, перечисленных мошенникам, на данный момент является абсолютным рекордом для Челябинской области. Около недели назад жительница Миасса по схожей схеме лишилась 1,3 млн.

https://dostup1.ru/accident/Rekordnye-3-mln-perechislila-moshennikam-zhitelnitsa-yuzhnouralskoy-zapretki_130578.html