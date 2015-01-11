2020-10-12YEKT06:00:00 | Губерния Южноуральским семьям помогут выйти из трудной жизненной ситуации с помощью соцконтракта Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









В Челябинской области расширен перечень направлений, по которым можно заключить социальный контракт. В 2020 году такую помощь от государства смогут получить порядка 1000 малообеспеченных семей, сообщает министерство социальных отношений.«В этом году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера почти в три раза увеличен размер социального контракта – с 30 до 80 тысяч рублей. Принят порядок, который расширяет направления, на которые можно потратить средства, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — Соцконтракт поможет южноуральцам трудоустроиться, получить новую профессию или дополнительное образование. Допустима и такая ситуация: одинокая мама на средства социального контракта отдает ребенка в частный детский сад, а сама устраивается на работу, благодаря чему у семьи появляется постоянный доход».Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта имеют семьи, у которых доход на одного человека ниже одного прожиточного минимума (ниже 11 228 рублей). Соцконтракт позволяет семьям, оказавшимся в трудном финансовом положении, не просто получать ежемесячные выплаты, а выйти на постоянное и регулярное самообеспечение с качественным источником доходов. О социальном контракте как действенном механизме борьбы с бедностью говорил в своем обращении к депутатам Заксобрания Челябинской области глава региона Алексей Текслер.Средства социального контракта могут быть использованы по следующим направлениям:1) поиск работы (безработные южноуральцы при трудоустройстве на низкооплачиваемые вакансии могут дополнительно получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума при обращении в 2020 году – 11 083 рубля);2) получение дополнительного профессионального образования (из областного бюджета оплачивается курс обучения в размере до 30 тыс. рублей, а также на период обучения (до 3 месяцев) назначается ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума);3) открытие бизнеса (регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого);4) приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов;5) приобретение товаров для ведения личного подсобного хозяйства;6) погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в целях получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.«Возможности соцконтракта достаточно широки. Предполагается индивидуальная работа с каждой семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Тем, кому нужна работа и кто ее ищет, будет оказана материальная помощь на период до нескольких месяцев. Органы соцзащиты помогут повысить квалификацию или получить новую профессию. На период обучения также будет предоставляться материальная помощь. Тот, кто хочет попробовать себя в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, может закупить необходимое оборудование», – пояснил начальник управления социального обслуживания министерства соцотношений Александр Гусев.В 2020 году по соцконтракту помощь получат порядка 1000 семей на общую сумму более 70 млн рублей. В 2021 году на эти цели предусмотрено федеральное софинансирование, соответственно вырастут и суммы, выделяемые на помощь семьям. Так, например, планируется, что в следующем году максимальный размер пособия по соцконтракту на осуществление предпринимательской деятельности или самозанятости увеличится до 250 тысяч рублей.Перед заключением контракта все необходимые документы будут изучаться не только сотрудниками управлений социальной защиты, но и межведомственной комиссией, которая рассмотрит, насколько способен соцконтракт помочь семье выйти из трудного финансового положения.«Помимо прочего, мы рассчитываем, что соцконтракт будет мотивировать южноуральцев трудоустраиваться. Есть достаточно много вакансий, на которые люди не идут из-за низкой заработной платы. И получается, что вроде бы и места есть, но на них никто не хочет работать. Чтобы эту ситуацию устранить, мы будем доплачивать по соцконтракту прожиточный минимум, порядка 11 тысяч рублей на период до года», – добавилАлександр Гусев.Отметим, всего с 2014 года заключено 489 социальных контрактов с малоимущими семьями (406 семей) и одиноко проживающими гражданами (83 человека). Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиВ Челябинской области расширен перечень направлений, по которым можно заключить социальный контракт. В 2020 году такую помощь от государства смогут получить порядка 1000 малообеспеченных семей, сообщает министерство социальных отношений.«В этом году по инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера почти в три раза увеличен размер социального контракта – с 30 до 80 тысяч рублей. Принят порядок, который расширяет направления, на которые можно потратить средства, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области. — Соцконтракт поможет южноуральцам трудоустроиться, получить новую профессию или дополнительное образование. Допустима и такая ситуация: одинокая мама на средства социального контракта отдает ребенка в частный детский сад, а сама устраивается на работу, благодаря чему у семьи появляется постоянный доход».Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта имеют семьи, у которых доход на одного человека ниже одного прожиточного минимума (ниже 11 228 рублей). Соцконтракт позволяет семьям, оказавшимся в трудном финансовом положении, не просто получать ежемесячные выплаты, а выйти на постоянное и регулярное самообеспечение с качественным источником доходов. О социальном контракте как действенном механизме борьбы с бедностью говорил в своем обращении к депутатам Заксобрания Челябинской области глава регионаСредства социального контракта могут быть использованы по следующим направлениям:1) поиск работы (безработные южноуральцы при трудоустройстве на низкооплачиваемые вакансии могут дополнительно получать ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума при обращении в 2020 году – 11 083 рубля);2) получение дополнительного профессионального образования (из областного бюджета оплачивается курс обучения в размере до 30 тыс. рублей, а также на период обучения (до 3 месяцев) назначается ежемесячное пособие в размере прожиточного минимума);3) открытие бизнеса (регистрация в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого);4) приобретение товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов;5) приобретение товаров для ведения личного подсобного хозяйства;6) погашение задолженности по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги в целях получения субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.«Возможности соцконтракта достаточно широки. Предполагается индивидуальная работа с каждой семьей, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Тем, кому нужна работа и кто ее ищет, будет оказана материальная помощь на период до нескольких месяцев. Органы соцзащиты помогут повысить квалификацию или получить новую профессию. На период обучения также будет предоставляться материальная помощь. Тот, кто хочет попробовать себя в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, может закупить необходимое оборудование», – пояснил начальник управления социального обслуживания министерства соцотношений.В 2020 году по соцконтракту помощь получат порядка 1000 семей на общую сумму более 70 млн рублей. В 2021 году на эти цели предусмотрено федеральное софинансирование, соответственно вырастут и суммы, выделяемые на помощь семьям. Так, например, планируется, что в следующем году максимальный размер пособия по соцконтракту на осуществление предпринимательской деятельности или самозанятости увеличится до 250 тысяч рублей.Перед заключением контракта все необходимые документы будут изучаться не только сотрудниками управлений социальной защиты, но и межведомственной комиссией, которая рассмотрит, насколько способен соцконтракт помочь семье выйти из трудного финансового положения.«Помимо прочего, мы рассчитываем, что соцконтракт будет мотивировать южноуральцев трудоустраиваться. Есть достаточно много вакансий, на которые люди не идут из-за низкой заработной платы. И получается, что вроде бы и места есть, но на них никто не хочет работать. Чтобы эту ситуацию устранить, мы будем доплачивать по соцконтракту прожиточный минимум, порядка 11 тысяч рублей на период до года», – добавилАлександр Гусев.Отметим, всего с 2014 года заключено 489 социальных контрактов с малоимущими семьями (406 семей) и одиноко проживающими гражданами (83 человека). AzAzA 2020-10-12YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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