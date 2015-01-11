Снежинские студентки подарили плед ручной работы ветерану Великой Отечественной войны

Бойцы студенческого строительного отряда «Фрейа» в ходе акции «Тепло в квадрате» связали и вручили теплый плед ветерану Великой Отечественной войны Ларисе Владимировне Халтуриной.Акция посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и заключается в изготовлении пледов своими руками. Плед получается размером 60 на 100 см, сробщает пресс-служба ЧРО МООО «РСО».«Организация акции “Тепло в квадрате” — это возможность поблагодарить наших ветеранов за их подвиги и доблесть! Непередаваемые чувства испытываешь, когда даришь плед и видишь ту долгожданную улыбку. Совершайте добрые дела, ведь если добро не начнется с тебя, то с кого?» – рассказала командир студенческого строительного отряда «Фрейа» Татьяна Тихомирова.Лариса Владимировна Халтурина родилась 8 февраля 1938 года. Война застала ее семью в Ленинграде. В июле 1942 года маленькую Ларису эвакуировали по «дороге жизни» из осажденного города. Сейчас Лариса Владимировна работает в подразделении Научно-исследовательского испытательного комплекса Снежинска. Ветеран возглавляет городской совет блокадников Ленинграда. Она по-прежнему ведет активный образ жизни: часто общается со школьниками, рассказывает им про военные годы, пишет стихи.В ближайшее время девушки планируют подарить еще один плед. В прошлом году бойцы отряда «Фрейа» помогли с уборкой и хозяйственными делами труженице тыла Лидии Александровне Улановой.