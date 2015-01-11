ПФР информирует: до конца октября работников нужно уведомить о необходимости выбора между бумажной и электронной трудовой книжкой

До конца месяца работодателям необходимо уведомить своих работников об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Срок обязательного информирования сотрудников завершится 31 октября, сообщает отделение ПФР по Челябинской области.Работники в свою очередь до конца года должны определиться со способом ведения трудовой книжки путем подачи письменного заявления своему работодателю, независимо от того, какую трудовую книжку они выбирают – бумажную или электронную. Срок подачи заявления истечет 31 декабря.За девять месяцев 2020 года в регионе 482,7 тыс. (42,36 %) работающих граждан определились с выбором способа ведения трудовой книжки. Выбор электронной трудовой книжки сделали 55 тыс. (11,39 %) работников. При этом электронная форма имеет целый ряд преимуществ:
минимизацию ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой деятельности;
дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополнительного документального подтверждения;
использование данных электронной трудовой книжки для получения государственных услуг;
снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение бумажных трудовых книжек и т.д.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Пенсионного фонда pfrf.ru
в разделе «Электронная трудовая книжка» (http://www.pfrf.ru/etk
).