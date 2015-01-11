Осенний пик лесных пожаров наблюдается в Челябинской области

Источник: Фото из открытых источниковС начала недели на Южном Урале работниками лесхозов ликвидировано 8 лесных пожаров на площади 70 га.Возгорания произошли на территории Кыштымского, Октябрьского, Чебаркульского и Шершневского лесхозов. На тушении были задействованы 57 человек и 15 единиц техники.«Режим повышенной готовности и ежедневное патрулирование мы не отменяем до установления снежного покрова. Нарушение правил пожарной безопасности по-прежнему влечет за собой административный штраф. А с 1 января 2021 года в силу вступает постановление Правительства РФ (от 7.10.20 г. №1614) об утверждении правил пожарной безопасности в лесах, которое уточняет, что открытым огнем в лесу будет считаться не только костер, но и мангалы, жаровни, паяльные лампы. На сегодняшний день на территории региона сохраняется 3 класс пожарной опасности. Если в эти теплые дни возникнет желание пожарить шашлыки, то сделать это лучше в местах, предназначенных для этого», - сказал начальник Главного управления лесами Челябинской области.Всего с начала пожароопасного сезона на территории лесного фонда области ликвидировано 554 лесных пожара на площади 3226 га.В случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), 112 или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.