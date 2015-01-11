2020-10-14YEKT07:00:00 | Губерния В Челябинске появилась Аллея землеустроителей Источник: Кадастровая палата









Кадастровая палата по Челябинской области продолжает участие в масштабных экологических акциях. 13 октября в Курчатовском районе областного центра сотрудники учреждения высадили Аллею землеустроителей.Федеральный экопроект «Аллея землеустроителей» предусматривает высадку в регионах России более тысячи саженцев деревьев и возведение одноименных аллей в память общественно значимого труда многих поколений землеустроителей. На территории Челябинской области проект реализуется в два этапа. 13 октября специалисты Кадастровой палаты высадили два десятка саженцев сосны возле Детского сада № 426 в Курчатовском районе, а 16 октября займутся благоустройством территории в Калининском районе возле здания ведомства ЧЭМК – 1 участок, д. 1.Целью проведения акции является популяризация бережного отношения к окружающей среде и личный вклад южноуральцев в сохранение и приумножение природных ресурсов. Акции приурочены к 20-летию Кадастровой палаты. В них участвуют сотрудники ведомства во всех регионах России. Напомним, с июля по октябрь Кадастровая палата проводит масштабную акцию «Сохраним родной край». Акция получила формат общероссийского субботника – сотрудники филиалов ведомства выходят на улицу и очищают от мусора природные, природоохранные и прибрежные зоны водных объектов десятков населенных пунктов. Весь собранный мусор отправляется на переработку.Кадастровая палата приглашает всех желающих присоединиться к акции. По всем вопросам можно обращаться к председателю регионального отделения молодежного совета Кадастровой палаты Любови Сарваровой (8-922-011-44-66, pressafgu74@mail.ru). Источник: Кадастровая палатаКадастровая палата по Челябинской области продолжает участие в масштабных экологических акциях. 13 октября в Курчатовском районе областного центра сотрудники учреждения высадили Аллею землеустроителей.Федеральный экопроект «Аллея землеустроителей» предусматривает высадку в регионах России более тысячи саженцев деревьев и возведение одноименных аллей в память общественно значимого труда многих поколений землеустроителей. На территории Челябинской области проект реализуется в два этапа. 13 октября специалисты Кадастровой палаты высадили два десятка саженцев сосны возле Детского сада № 426 в Курчатовском районе, а 16 октября займутся благоустройством территории в Калининском районе возле здания ведомства ЧЭМК – 1 участок, д. 1.Целью проведения акции является популяризация бережного отношения к окружающей среде и личный вклад южноуральцев в сохранение и приумножение природных ресурсов. Акции приурочены к 20-летию Кадастровой палаты. В них участвуют сотрудники ведомства во всех регионах России. Напомним, с июля по октябрь Кадастровая палата проводит масштабную акцию «Сохраним родной край». Акция получила формат общероссийского субботника – сотрудники филиалов ведомства выходят на улицу и очищают от мусора природные, природоохранные и прибрежные зоны водных объектов десятков населенных пунктов. Весь собранный мусор отправляется на переработку.Кадастровая палата приглашает всех желающих присоединиться к акции. По всем вопросам можно обращаться к председателю регионального отделения молодежного совета Кадастровой палаты(8-922-011-44-66, pressafgu74@mail.ru). AzAzA 2020-10-14YEKT07:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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