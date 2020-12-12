2020-12-08YEKT13:00:00 | Губерния На Южном Урале финансовую поддержку получает каждая третья семья с детьми Источник: ujnosahalinsk.bezformata.com









В министерстве социальных отношений Челябинской области подвели итоги 11 месяцев 2020 года по направлению поддержки семей с детьми. Всего на выплаты и пособия из областного и федерального бюджетов направлено порядка 8 млрд 215 млн рублей.«2020 год можно назвать годом-вызовом, он стал для системы социальной защиты непростым, нам пришлось во многом переформатировать работу управлений социальной защиты, по максимуму перевести услуги в электронный вид, – прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. – 2020-й войдет в историю как год, когда впервые начата поддержка для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Также изменились условия назначения и размер выплат на первенцев, третьих и последующих детей, областного материнского капитала и социального контракта. Мы можем предоставить помощь большему количеству семей. В общей сложности из федерального и областного бюджетов южноуральские семьи с детьми получают порядка 30 различных видов пособий и выплат».В нацпроект «Демография» входят такие меры поддержки семей с детьми, как единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; областной материнский капитал.«Большой шаг сделан в направлении поддержки семей с детьми-инвалидами. Благодаря инициативе губернатора Алексея Текслера мы увеличили размер пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в 20 раз, с 614 рублей до 12 260 рублей», – отметила Ирина Буторина.В 2020 году изменились условия назначения выплат при рождении детей. С 1 января ежемесячные выплаты на первенца в размере 10 661 рубля могут получить те семьи, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Срок выплаты продлен до трех лет. Также скорректированы условия назначения пособия на третьего и последующих детей. С 1 января ежемесячная выплата в сумме 10 661 рубль предоставляется семьям, у которых на человека приходится меньше двух прожиточных минимумов.Еще одна востребованная мера поддержки семей с детьми в рамках национального проекта «Демография» – областной материнский капитал. Основные новшества 2020 года – это увеличение по решению губернатора Алексея Текслера суммы областного маткапитала до 100 000 рублей, а также расширение направлений расходования средств.Материнский капитал можно направить на приобретение дач, строительство и реконструкцию жилья, устройство бытовых колодцев и скважин для водоснабжения на земельном участке, где расположен объект индивидуального жилищного строительства, на подключение дома к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения, а также по действующим ранее направлениям — на образование и медицинские услуги, погашение ипотеки.Областной материнский капитал полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход на каждого из членов семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов. За 11 месяцев маткап получили 1930 семей.В 2020 году впервые начались ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Для оформления пособия достаточно одного заявления, которое можно подать почтой, в управления социальной защиты по месту жительства, через многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг, а также на сайте Источник: ujnosahalinsk.bezformata.comВ министерстве социальных отношений Челябинской области подвели итоги 11 месяцев 2020 года по направлению поддержки семей с детьми. Всего на выплаты и пособия из областного и федерального бюджетов направлено порядка 8 млрд 215 млн рублей.«2020 год можно назвать годом-вызовом, он стал для системы социальной защиты непростым, нам пришлось во многом переформатировать работу управлений социальной защиты, по максимуму перевести услуги в электронный вид, – прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области– 2020-й войдет в историю как год, когда впервые начата поддержка для семей с детьми в возрасте от 3 до 7 лет. Также изменились условия назначения и размер выплат на первенцев, третьих и последующих детей, областного материнского капитала и социального контракта. Мы можем предоставить помощь большему количеству семей. В общей сложности из федерального и областного бюджетов южноуральские семьи с детьми получают порядка 30 различных видов пособий и выплат».В нацпроект «Демография» входят такие меры поддержки семей с детьми, как единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячная выплата при рождении первого ребенка; ежемесячная выплата при рождении третьего и последующих детей; областной материнский капитал.«Большой шаг сделан в направлении поддержки семей с детьми-инвалидами. Благодаря инициативе губернатора Алексея Текслера мы увеличили размер пособия для одиноких родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в 20 раз, с 614 рублей до 12 260 рублей», – отметилаВ 2020 году изменились условия назначения выплат при рождении детей. С 1 января ежемесячные выплаты на первенца в размере 10 661 рубля могут получить те семьи, у которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Срок выплаты продлен до трех лет. Также скорректированы условия назначения пособия на третьего и последующих детей. С 1 января ежемесячная выплата в сумме 10 661 рубль предоставляется семьям, у которых на человека приходится меньше двух прожиточных минимумов.Еще одна востребованная мера поддержки семей с детьми в рамках национального проекта «Демография» – областной материнский капитал. Основные новшества 2020 года – это увеличение по решению губернаторасуммы областного маткапитала до 100 000 рублей, а также расширение направлений расходования средств.Материнский капитал можно направить на приобретение дач, строительство и реконструкцию жилья, устройство бытовых колодцев и скважин для водоснабжения на земельном участке, где расположен объект индивидуального жилищного строительства, на подключение дома к газовым сетям, централизованной системе водоснабжения и водоотведения, а также по действующим ранее направлениям — на образование и медицинские услуги, погашение ипотеки.Областной материнский капитал полагается тем семьям, в которых родился третий и последующий ребенок, при этом среднедушевой доход на каждого из членов семьи не должен превышать двух прожиточных минимумов. За 11 месяцев маткап получили 1930 семей.В 2020 году впервые начались ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Для оформления пособия достаточно одного заявления, которое можно подать почтой, в управления социальной защиты по месту жительства, через многофункциональные центры оказания государственных и муниципальных услуг, а также на сайте www.gosuslugi.ru . Остальные документы сотрудники соберут самостоятельно, запросят в случае необходимости у заявителя либо получат в рамках межведомственного взаимодействия. Размер ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 5 330 рублей. Выплата предоставляется на каждого ребенка семьям, чей среднедушевой доход на одного человека ниже одного прожиточного минимума.«В 2020 году произошли изменения в лучшую сторону по инициативе губернатора и в социальном контракте: он увеличен в несколько раз. Если мы раньше говорили о максимальной сумме в 30 тысяч, то сейчас это 80 тысяч. Расширены направления, на которые средства по социальному контракту могут быть израсходованы. Перспективные направления – приобретение предметов первой необходимости, погашение долгов по коммунальным услугам», – отметила Ирина Буторина.Право на государственную социальную помощь на основании социального контракта имеют семьи, у которых доход на одного человека ниже одного прожиточного минимума. Соцконтракт позволяет семьям, оказавшимся в трудном финансовом положении, выйти на постоянное и регулярное самообеспечение с качественным источником доходов. Неслучайно о социальном контракте как действенном механизме борьбы с бедностью говорил в своем обращении к южноуральскому парламенту глава региона Алексей Текслер.За 11 месяцев 2020 года по соцконтракту помощь получили порядка 676 семей. В 2021 году на социальный контракт предусмотрено федеральное софинансирование. Вырастут также и суммы, выделяемые на помощь семьям. Так, например, планируется, что в 2021 году максимальный размер пособия по соцконтракту на осуществление предпринимательской деятельности или самозанятость увеличится до 250 тысяч рублей. AzAzA 2020-12-08YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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