2020-12-09YEKT10:00:00 | Губерния На Южно-Уральском гражданском форуме обсудили вопросы общественного контроля среды обитания в условиях цифровизации Алексей Текслер. Глава региона отметил, что требования времени вынуждают организации внедрять цифровые технологии в свою деятельность, что довольно непросто для многих. В связи с этим будут приняты меры по поддержке НКО и развитию потенциала социальной активности граждан.«Тема цифровой трансформации некоммерческого сектора имеет много граней. Увеличивая грантовую поддержку, региональную в том числе, мы активно коснулись этой темы. И подать заявку, и провести оценку мы можем уже в электронном виде. Но тем не менее нам нужно двигаться дальше. И хотелось бы, чтобы весь цикл заявки, не только на стадии отбора, но и на стадии исполнения того или иного проекта, был оцифрован, был понятен каждому. И я уверен, что следующий шаг именно в этом. Другая грань цифровизации – это, конечно, та поддержка государства, которая сегодня оказывается сектору. В первую очередь я говорю о налоговой поддержке или, точнее, льготной поддержке. И по поручению президента, и в части нашего взаимодействия в регионе были введены соответствующие налоги для некоммерческого сектора. Также существенно расширился льготный формат для работы с некоммерческим сектором для наших бизнес-структур. И, конечно, все это требует соответствующей оцифровки, прозрачности, четкости».В пленарной дискуссии выступили председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации» Елена Тополева-Солдунова, старший директор по инновационной политике Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», член рабочей группы по развитию благотворительности Общественной палаты РФ Артем Шадрин, заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития РФ Елена Иваницкая, президент межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив» Елена Малицкая и руководитель Межрегионального Ресурсного центра поддержки социально ориентированных организаций Уральского федерального округа Светлана Маковецкая.Руководитель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко отметил, что нынешний форумвпервые прошел в онлайн-формате, но в остальном, как было и раньше, остался очень важной площадкой прямого диалога общества, бизнеса и власти.«За те годы, что существует форум, все мы привыкли к тому, что именно здесь общественники могут представить свои проекты, получить на них рецензию, обменяться опытом и лично пообщаться с властью, получить поддержку на социально значимые проекты. Их в регионе всегда было много. Но пандемия коронавируса выступила катализатором процесса. И сегодня таких инициатив стало еще больше. Кто-то шьет и бесплатно раздает маски землякам, кто-то безвозмездно закупил ноутбуки школьникам для дистанта. Есть движение аниматоров, которые развлекают онкобольных детей через WhatsUp. А другие возят на своих машинах врачей по пациентам. Восемь месяцев назад Общественная палата Челябинской области даже запустила специальный проект - #РегионМилосердия - чтобы рассказывать жителям региона о таких замечательных идеях. Одна из задач форума – это как раз обмен такими замечательными практиками», - сказал Николай Дейнеко.В рамках форума Общественная палата организовала и провела конференцию по теме «Общественный контроль среды обитания в условиях цифровизации». Модератором конференции выступил член Общественной палаты Челябинской области Евгений Савченко.В числе приглашенных спикеров выступила член Общественной палаты России, директор по развитию ООО «Инфосистемс», победитель Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» Евгения Дмитриева: она рассказала об общественном контроле и защите личных данных, и что планируется и реализуется на уровне государства. PR-директор компании «Интерсвязь» Алена Аксеновских представила свой доклад по теме «Цифровизация взаимодействия с внутренней и внешней аудиторией: опыт внедрения, результаты, перспективы». Денис Безенков, исполнительный директор ООО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС», остановился в своем выступлении на теме «оцифровки» гражданских инициатив и муниципальных процессов на «удаленке» (онлайн), а предприниматель, общественный деятель, эксперт АСИ, координатор группы НТИ «Эконет» Денис Константинов рассказал о потенциале цифровых технологий в сфере экологии. Также на конференции выступил с докладом о реализации программы комплекса программно-аппаратных средств «Безопасный город» начальник управления реализации проектов министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Валерий Кривошлыков.«В моем понимании цифровизация – это в первую очередь автоматизированный процесс организации информации. На пленарной дискуссии мы обсуждали вопросы, связанные с организацией информации в части консолидации лучших практик, вопросы консолидации компетенции, а в рамках конференции прошло обсуждение одного из самых востребованных направлений активности гражданского общества – это развитие института общественного контроля. Вопросы современной цифровизации, как раз позволяют организовать тему контроля в части фиксации результатов контроля, передачи соответствующей информации для обеспечения оперативного реагирования на результаты такого вида контроля. Сегодня в рамках нашей площадки мы постарались обсудить эти возможности», - уточнил Евгений Савченко.Видео конференции можно посмотреть по ссылке:







В Челябинске накануне открылся IV Южно-Уральский гражданский форум, в работе которого принимают участие представители общественных организаций, экспертных и предпринимательских сообществ, органов региональной и муниципальной власти и активные граждане. Общественная палата Челябинской области в рамках форума провела конференцию по теме «Общественный контроль среды обитания в условиях цифровизации».Форум открылся пленарной дискуссией, на котором с приветственным словом выступил губернатор Челябинской области. Глава региона отметил, что требования времени вынуждают организации внедрять цифровые технологии в свою деятельность, что довольно непросто для многих. В связи с этим будут приняты меры по поддержке НКО и развитию потенциала социальной активности граждан.«Тема цифровой трансформации некоммерческого сектора имеет много граней. Увеличивая грантовую поддержку, региональную в том числе, мы активно коснулись этой темы. И подать заявку, и провести оценку мы можем уже в электронном виде. Но тем не менее нам нужно двигаться дальше. И хотелось бы, чтобы весь цикл заявки, не только на стадии отбора, но и на стадии исполнения того или иного проекта, был оцифрован, был понятен каждому. И я уверен, что следующий шаг именно в этом. Другая грань цифровизации – это, конечно, та поддержка государства, которая сегодня оказывается сектору. В первую очередь я говорю о налоговой поддержке или, точнее, льготной поддержке. И по поручению президента, и в части нашего взаимодействия в регионе были введены соответствующие налоги для некоммерческого сектора. Также существенно расширился льготный формат для работы с некоммерческим сектором для наших бизнес-структур. И, конечно, все это требует соответствующей оцифровки, прозрачности, четкости».В пленарной дискуссии выступили председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, директор автономной некоммерческой организации «Агентство социальной информации», старший директор по инновационной политике Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», член рабочей группы по развитию благотворительности Общественной палаты РФ, заместитель директора Департамента развития социальной сферы и сектора некоммерческих организаций Министерства экономического развития РФ, президент межрегионального общественного фонда «Сибирский центр поддержки общественных инициатив»и руководитель Межрегионального Ресурсного центра поддержки социально ориентированных организаций Уральского федерального округа.Руководитель Общественной палаты Челябинской областиотметил, что нынешний форумвпервые прошел в онлайн-формате, но в остальном, как было и раньше, остался очень важной площадкой прямого диалога общества, бизнеса и власти.«За те годы, что существует форум, все мы привыкли к тому, что именно здесь общественники могут представить свои проекты, получить на них рецензию, обменяться опытом и лично пообщаться с властью, получить поддержку на социально значимые проекты. Их в регионе всегда было много. Но пандемия коронавируса выступила катализатором процесса. И сегодня таких инициатив стало еще больше. Кто-то шьет и бесплатно раздает маски землякам, кто-то безвозмездно закупил ноутбуки школьникам для дистанта. Есть движение аниматоров, которые развлекают онкобольных детей через WhatsUp. А другие возят на своих машинах врачей по пациентам. Восемь месяцев назад Общественная палата Челябинской области даже запустила специальный проект - #РегионМилосердия - чтобы рассказывать жителям региона о таких замечательных идеях. Одна из задач форума – это как раз обмен такими замечательными практиками», - сказал Николай Дейнеко.В рамках форума Общественная палата организовала и провела конференцию по теме «Общественный контроль среды обитания в условиях цифровизации». Модератором конференции выступил член Общественной палаты Челябинской области.В числе приглашенных спикеров выступила член Общественной палаты России, директор по развитию ООО «Инфосистемс», победитель Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России»она рассказала об общественном контроле и защите личных данных, и что планируется и реализуется на уровне государства. PR-директор компании «Интерсвязь»представила свой доклад по теме «Цифровизация взаимодействия с внутренней и внешней аудиторией: опыт внедрения, результаты, перспективы».исполнительный директор ООО «ПРОЕКТНЫЙ ОФИС», остановился в своем выступлении на теме «оцифровки» гражданских инициатив и муниципальных процессов на «удаленке» (онлайн), а предприниматель, общественный деятель, эксперт АСИ, координатор группы НТИ «Эконет»рассказал о потенциале цифровых технологий в сфере экологии. Также на конференции выступил с докладом о реализации программы комплекса программно-аппаратных средств «Безопасный город» начальник управления реализации проектов министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области«В моем понимании цифровизация – это в первую очередь автоматизированный процесс организации информации. На пленарной дискуссии мы обсуждали вопросы, связанные с организацией информации в части консолидации лучших практик, вопросы консолидации компетенции, а в рамках конференции прошло обсуждение одного из самых востребованных направлений активности гражданского общества – это развитие института общественного контроля. Вопросы современной цифровизации, как раз позволяют организовать тему контроля в части фиксации результатов контроля, передачи соответствующей информации для обеспечения оперативного реагирования на результаты такого вида контроля. Сегодня в рамках нашей площадки мы постарались обсудить эти возможности», - уточнил.Видео конференции можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/-bwJybf8Y_w .Второй день мероприятия будет не менее насыщенным. Участников ждет множество семинаров и мастер-классов. Форум показал, что такие мероприятия помогают совместно решить возникающие в работе СО НКО вопросы и поделиться опытом. Источник: Общественная палата Челябинской области AzAzA 2020-12-09YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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