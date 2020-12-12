2020-12-09YEKT10:00:00 | Губерния Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов представили на публичных слушаниях Источник: Дмитрий Куткин, издание «ЧелябинскСегодня»









Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева выступила с докладом на публичных слушаниях в Законодательном Собрании и рассказала о достигнутом уровне социально-экономического развития региона за 2020 год и о динамике основных показателей социально-экономического развития региона на среднесрочный период 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов.Пандемия изменила буквально все сферы жизнедеятельности, и прогноз социально-экономического развития Челябинской области разрабатывался в непростых условиях. Траектория развития региона в кратко- и среднесрочной перспективе определялась не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.По итогам 10 месяцев 2020 года снизился индекс промышленного производства на 2,5%, объем продукции сельского хозяйства из-за неблагоприятных климатических условий - на 5,4%, объем платных услуг населению - на 11,2% и реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,7%. Но несмотря на сложности, инвестиции в основной капитал выросли на 7,7%, ввод жилых домов - на 6,5%, оборот розничной торговли - на 0,6%, среднемесячная заработная плата увеличилась на 3,3%, реальная - на 0,2%.Приведенная статистика показывает, что падение оказалось не таким сильным, как ожидалось в начале эпидемии, и при условии не введения повторных ограничительных мер есть все основания уже в следующем году выйти на траекторию роста.Так, по прогнозу социально-экономического развития Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, динамика в основных отраслях экономики окажет положительное влияние на валовой региональный продукт: в период с 2021 по 2023 годы его ежегодный рост составит от 2,3 до 4,5%, в первую очередь благодаря увеличению индекса промышленного производства в границах 2,6–4,7%. Инвестиции в основной капитал ежегодно будут расти на 1,8–9,7%, экспорт – на 1,9–14%.Уровень жизни людей повысится: заработная плата в номинальном выражении ежегодно будет расти на 4–6%, а в реальном – в среднем на 1,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения будут увеличиваться на 1–2,4% в год. Безработица уже к концу следующего года должна вернуться к уровню 2019 года – 1,1%.«Целевой вариант прогноза предложен как основа для формирования бюджета Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в целях обеспечения достижения национальных целей развития до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474. Достигать эти цели необходимо совместно, объединяя усилия всех институтов гражданского общества: общества, бизнеса и власти всех уровней», – отметила министр экономического развития Наталья Лугачева.Правительство Челябинской области 25 ноября 2020 года одобрило прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном сайте министерства экономического развития по ссылке: Источник: Дмитрий Куткин, издание «ЧелябинскСегодня»Министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева выступила с докладом на публичных слушаниях в Законодательном Собрании и рассказала о достигнутом уровне социально-экономического развития региона за 2020 год и о динамике основных показателей социально-экономического развития региона на среднесрочный период 2021 года и плановый период 2022 и 2023 годов.Пандемия изменила буквально все сферы жизнедеятельности, и прогноз социально-экономического развития Челябинской области разрабатывался в непростых условиях. Траектория развития региона в кратко- и среднесрочной перспективе определялась не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами.По итогам 10 месяцев 2020 года снизился индекс промышленного производства на 2,5%, объем продукции сельского хозяйства из-за неблагоприятных климатических условий - на 5,4%, объем платных услуг населению - на 11,2% и реальные располагаемые денежные доходы населения - на 1,7%. Но несмотря на сложности, инвестиции в основной капитал выросли на 7,7%, ввод жилых домов - на 6,5%, оборот розничной торговли - на 0,6%, среднемесячная заработная плата увеличилась на 3,3%, реальная - на 0,2%.Приведенная статистика показывает, что падение оказалось не таким сильным, как ожидалось в начале эпидемии, и при условии не введения повторных ограничительных мер есть все основания уже в следующем году выйти на траекторию роста.Так, по прогнозу социально-экономического развития Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, динамика в основных отраслях экономики окажет положительное влияние на валовой региональный продукт: в период с 2021 по 2023 годы его ежегодный рост составит от 2,3 до 4,5%, в первую очередь благодаря увеличению индекса промышленного производства в границах 2,6–4,7%. Инвестиции в основной капитал ежегодно будут расти на 1,8–9,7%, экспорт – на 1,9–14%.Уровень жизни людей повысится: заработная плата в номинальном выражении ежегодно будет расти на 4–6%, а в реальном – в среднем на 1,2%. Реальные располагаемые денежные доходы населения будут увеличиваться на 1–2,4% в год. Безработица уже к концу следующего года должна вернуться к уровню 2019 года – 1,1%.«Целевой вариант прогноза предложен как основа для формирования бюджета Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в целях обеспечения достижения национальных целей развития до 2030 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474. Достигать эти цели необходимо совместно, объединяя усилия всех институтов гражданского общества: общества, бизнеса и власти всех уровней», – отметила министр экономического развитияПравительство Челябинской области 25 ноября 2020 года одобрило прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном сайте министерства экономического развития по ссылке: https://mineconom74.ru/normativno-pravovoy-akt/prognoz-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-chelyabinskoy-oblasti-na-2021-god AzAzA 2020-12-09YEKT10:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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