2020-12-10YEKT06:00:00 | Губерния Что изменилось в региональной системе образования в 2020 году Источник: из открытых источников









В пресс-центре «Гранада Пресс» прошла онлайн пресс-конференция «Что изменилось в региональной системе образования в 2020 году». В качестве спикеров выступили: первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова; начальник управления образованием Ашинского муниципального района; Елена Бухмастова; начальник управления образования администрации города Троицка Ольга Копылова.Елена Коузова отметила, что министерству образования и науки Челябинской области из-за пандемии пришлось трансформировать многие планы, а текущие задачи, направленные на обеспечение качества образования, пришлось решать оперативно. «Нужно отдать должное нашей достаточно консервативной системе образования, — прокомментировала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области. — Существующие традиции нормальных взаимоотношений, выстроенная структура и законодательные нормы позволили нам в апреле и мае быстро перейти на дистанционное обучение, провести Единый государственный экзамен и летнюю кампанию. К началу учебного года 2020-2021 мы были готовы работать в разных форматах, в случае надобности оперативно переключаться с одного формата на другой».Спикер подчеркнула, что санитарные требования, принятые 30 июня 2020 года в связи с коронавирусной инфекцией и очень во многом ограничившие деятельность образовательных организаций, продлены на весь следующий год.Несмотря на все трудности, все, что было запланировано министерством на 2020 год, выполнено. Основная работа велась по национальным проектам «Образование», «Демография» и «Цифровая экономика». В образовательных организациях были созданы новые места, прежде всего, в тех муниципалитетах, которые особенно остро в этом нуждаются. Так, были открыты школы в Челябинске (Образовательный центр №5), Магнитогорске (145 микрорайон) и Сосновском районе (микрорайон Славино) — там, где наблюдается существенный прирост населения за счет миграции и строительства нового жилья. В 2020 году создано около 3000 новых мест в детских садах. Эта работа будет продолжена в 2021 году.«Колоссальные ресурсы были вложены в создание новых мест дополнительного образования детей, — продолжила Елена Коузова. — Раньше эта работа велась точечно; в 2020 году было открыто почти 5000 мест, на каждое из них может прийти 4 ребенка. Таким образом, 20 000 человек смогут получать допобразование, причем на современном оборудовании и по современным программам. Задача проекта «Успех каждого ребенка» — помочь каждому обучающемуся сформировать собственную траекторию развития исходя из потребностей и возможностей». Важно оснастить — и новые, и уже существующие места — современным оборудованием. Для сельских территорий есть отдельные программы, напримерпо ремонту и реконструкции спортивных сооружений. Открываются центры «Точка роста», позволяющие по-новому оснастить школьные кабинеты для уроков физики, биологии, иностранных языков, информатики, ОБЖ.Как отметила Елена Коузова, из федерального и областного бюджетов направляется беспрецедентное количество средств для того, чтобы оснастить оборудованием школы, особенно удаленные, доступом к интернету, в том числе высокоскоростному. Это происходит благодаря реализации нацпроекта «Цифровая экономика» при содействии министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.24 декабря на Южном Урале откроется центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. Качественный результат работы южноуральских учителей будет оцениваться с помощью цифровых технологий. По итогам оценки педагогу будет рекомендован индивидуальный образовательный маршрут. Необходимые знания можно получить в Центре непрерывного повышения квалификации, который открылся в сентябре на базе Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования.«Реализация нацпроектов позволила таким небольшим территориям как наша комплексно решить общие проблемы развития, — пояснила начальник управления образованием Ашинского муниципального района; Елена Бухмастова. — Например, в Укском поселении на базе школы открыта дошкольная группа, построена спортивная площадка. Это даст толчок развитию территории, мы сейчас видим по наполнению школы, что количество жителей, которые хотели бы остаться жить в родном поселении, будет больше». Кроме этого, в текущем году в Ашинском районе открылось 502 новых места в организациях дополнительного образования. Больше всего среди детей территории востребованы техническое, туристическое и спортивное направления.5 школ Троицка в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» получили 11 миллионов рублей на оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и приобретение программного обеспечения. 108 педагогов прошли повышение квалификации по теме «Формирование информационной культуры». Уже с сентября реализовывается электронное обучение и используются ресурсы школ со всей России. «В 2021 году Троицку, первому в Челябинской области, предстоит создать новую форму «Кванториума», — рассказала начальник управления образования администрации города Троицка Ольга Копылова. — Он появится на базе школы №9 — самого большого образовательного учреждения города. Уже начата разработка проектно-сметной документации, образовательных программ и перечня оборудования, необходимого для его реализации. Ребят будут ждать обновленные кабинеты физики, химии, биологии, информатики, технологии, проектные зоны для совместной деятельности. Обучающиеся школ города смогут изучать технологию с помощью высокотехнологичного оборудования».Среди других результатов, которых добилась система образования Челябинской области в 2020 году, — победы на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и Всероссийском конкурсе школьников «Большая перемена, вхождение региона в десятку сильнейших по итогам Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: Источник: из открытых источниковВ пресс-центре «Гранада Пресс» прошла онлайн пресс-конференция «Что изменилось в региональной системе образования в 2020 году». В качестве спикеров выступили: первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова; начальник управления образованием Ашинского муниципального района; Елена Бухмастова; начальник управления образования администрации города Троицка Ольга Копылова.отметила, что министерству образования и науки Челябинской области из-за пандемии пришлось трансформировать многие планы, а текущие задачи, направленные на обеспечение качества образования, пришлось решать оперативно. «Нужно отдать должное нашей достаточно консервативной системе образования, — прокомментировала первый заместитель министра образования и науки Челябинской области. — Существующие традиции нормальных взаимоотношений, выстроенная структура и законодательные нормы позволили нам в апреле и мае быстро перейти на дистанционное обучение, провести Единый государственный экзамен и летнюю кампанию. К началу учебного года 2020-2021 мы были готовы работать в разных форматах, в случае надобности оперативно переключаться с одного формата на другой».Спикер подчеркнула, что санитарные требования, принятые 30 июня 2020 года в связи с коронавирусной инфекцией и очень во многом ограничившие деятельность образовательных организаций, продлены на весь следующий год.Несмотря на все трудности, все, что было запланировано министерством на 2020 год, выполнено. Основная работа велась по национальным проектам «Образование», «Демография» и «Цифровая экономика». В образовательных организациях были созданы новые места, прежде всего, в тех муниципалитетах, которые особенно остро в этом нуждаются. Так, были открыты школы в Челябинске (Образовательный центр №5), Магнитогорске (145 микрорайон) и Сосновском районе (микрорайон Славино) — там, где наблюдается существенный прирост населения за счет миграции и строительства нового жилья. В 2020 году создано около 3000 новых мест в детских садах. Эта работа будет продолжена в 2021 году.«Колоссальные ресурсы были вложены в создание новых мест дополнительного образования детей, — продолжила Елена Коузова. — Раньше эта работа велась точечно; в 2020 году было открыто почти 5000 мест, на каждое из них может прийти 4 ребенка. Таким образом, 20 000 человек смогут получать допобразование, причем на современном оборудовании и по современным программам. Задача проекта «Успех каждого ребенка» — помочь каждому обучающемуся сформировать собственную траекторию развития исходя из потребностей и возможностей». Важно оснастить — и новые, и уже существующие места — современным оборудованием. Для сельских территорий есть отдельные программы, напримерпо ремонту и реконструкции спортивных сооружений. Открываются центры «Точка роста», позволяющие по-новому оснастить школьные кабинеты для уроков физики, биологии, иностранных языков, информатики, ОБЖ.Как отметила Елена Коузова, из федерального и областного бюджетов направляется беспрецедентное количество средств для того, чтобы оснастить оборудованием школы, особенно удаленные, доступом к интернету, в том числе высокоскоростному. Это происходит благодаря реализации нацпроекта «Цифровая экономика» при содействии министерства информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области.24 декабря на Южном Урале откроется центр оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов. Качественный результат работы южноуральских учителей будет оцениваться с помощью цифровых технологий. По итогам оценки педагогу будет рекомендован индивидуальный образовательный маршрут. Необходимые знания можно получить в Центре непрерывного повышения квалификации, который открылся в сентябре на базе Челябинского института переподготовки и повышения квалификации работников образования.«Реализация нацпроектов позволила таким небольшим территориям как наша комплексно решить общие проблемы развития, — пояснила начальник управления образованием Ашинского муниципального района;. — Например, в Укском поселении на базе школы открыта дошкольная группа, построена спортивная площадка. Это даст толчок развитию территории, мы сейчас видим по наполнению школы, что количество жителей, которые хотели бы остаться жить в родном поселении, будет больше». Кроме этого, в текущем году в Ашинском районе открылось 502 новых места в организациях дополнительного образования. Больше всего среди детей территории востребованы техническое, туристическое и спортивное направления.5 школ Троицка в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» получили 11 миллионов рублей на оснащение компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и приобретение программного обеспечения. 108 педагогов прошли повышение квалификации по теме «Формирование информационной культуры». Уже с сентября реализовывается электронное обучение и используются ресурсы школ со всей России. «В 2021 году Троицку, первому в Челябинской области, предстоит создать новую форму «Кванториума», — рассказала начальник управления образования администрации города Троицка Ольга Копылова. — Он появится на базе школы №9 — самого большого образовательного учреждения города. Уже начата разработка проектно-сметной документации, образовательных программ и перечня оборудования, необходимого для его реализации. Ребят будут ждать обновленные кабинеты физики, химии, биологии, информатики, технологии, проектные зоны для совместной деятельности. Обучающиеся школ города смогут изучать технологию с помощью высокотехнологичного оборудования».Среди других результатов, которых добилась система образования Челябинской области в 2020 году, — победы на Всероссийском конкурсе профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям» и Всероссийском конкурсе школьников «Большая перемена, вхождение региона в десятку сильнейших по итогам Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Видеозапись пресс-конференции доступна на YouTube-канале «Гранада Пресс»: https://youtu.be/U8q9XGTriro AzAzA 2020-12-10YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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