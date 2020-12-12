2020-12-10YEKT11:00:00 | Губерния IV Южно-Уральский гражданский форум-2020 собрал участников со всей России Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









В Челябинске 8-9 декабря прошло одно из главных событий в жизни некоммерческого сектора региона – Южно-Уральский гражданский форум-2020. Мероприятие проводилось при поддержке правительства Челябинской области и Общественной палаты Челябинской области, с использованием гранта Фонда президентских грантов. Форум состоялся в формате онлайн и собрал гражданских активистов, гостей и экспертов в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций всей России. Каждый желающий из любого уголка страны смог присоединиться к событию, найти мероприятие по интересу и почерпнуть для себя и своей организации важную и актуальную информацию.Событие стартовало с пленарной дискуссии «Роль цифровой трансформации в работе некоммерческого сектора экономики», на которой с приветственным словом выступил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.Также глава региона вручил медали за содействие развитию гражданского общества Челябинской области Владимиру Татаринову, советнику генерального директора Фонда президентских грантов, Вере Баровой, руководителю Межрегионального Ресурсного Центра поддержки СОНКО в УрФО, Елене Тополевой-Солдуновой, председателю Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, директору АНО «Агентство социальной информации», Игорю Сапрыкину, главе Снежинского городского округа, Наталье Басковой, председателю Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области».Все участники на протяжении двух дней имели возможность посещать лекции и мастер-классы: просматривать трансляции на ютуб-канале форума или становиться участниками диалога, присоединившись в ZOOM. В рамках форума также прошла питч-сессия взлетов и падений НКО в 2020 году, где участники смогли обменяться опытом внедрения цифровизации в свою деятельность, обсудить насущные проблемы и сгенерировать пути их решения. Всего на форум зарегистрировался 481 человек. География участников широкая – это 11 регионов России, от Москвы до Приморья. Пленарную дискуссию смотрели более 1000 человек, на сегодняшний день она имеет более 9000 просмотров. Самым популярным направлением среди участников стал трек «Цифровые технологии как инструмент работы с целевой аудиторией НКО», а самой просматриваемой лекцией - «Цифровая трансформация ТОС и актуальные вопросы развития ТОС в Челябинской области» с Алексеем Горячевым, исполнительным директором ассоциации ТОС Челябинской области.Южно-Уральский гражданский форум четвертый год становится площадкой для диалога, формирования и укрепления связей между НКО, органами власти и бизнесом, а также развития межрегионального сотрудничества.«В прошлом году, обсуждая цифровизацию, говоря о том, что нам нужно оптимизировать многие процессы в управлении и организации работы НКО, мы и представить не могли, насколько быстро мы будем вынуждены это сделать, – отметил Михаил Комиссаров, генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. – Все некоммерческие организации совершенно разные и сложности их отличаются, но главное, о чем необходимо говорить – это кадры. Везде не хватает качественных и профессиональных специалистов».Эксперты, участвовавшие в Форуме, – это специалисты в сфере некоммерческого сектора экономики из Москвы, Перми, Тюмени, Новосибирска, Казани и других регионов. Многие из них посетили Форум лично, кто-то общался с участниками онлайн. Можно выделить общее экспертное мнение: цифровизация прочно вошла в жизнь современного общества. Чтобы адаптироваться к новой реальности всем организациям, не только некоммерческим, пришлось перестраивать свою работу, осваивать цифровые сервисы и «облачные» технологии. Тем не менее цифровая реальность не заменит личного общения, поэтому будущее - это симбиоз этих форм коммуникаций. Для некоммерческого сектора - в особенности: без личного контакта «глаза в глаза» организациям, сосредоточенным на помощи людям, не обойтись.Как проходил Форум, фото и записи трансляций, можно посмотреть в сообществе Форума в соцсети «Вконтакте» Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиВ Челябинске 8-9 декабря прошло одно из главных событий в жизни некоммерческого сектора региона – Южно-Уральский гражданский форум-2020. Мероприятие проводилось при поддержке правительства Челябинской области и Общественной палаты Челябинской области, с использованием гранта Фонда президентских грантов. Форум состоялся в формате онлайн и собрал гражданских активистов, гостей и экспертов в сфере деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций всей России. Каждый желающий из любого уголка страны смог присоединиться к событию, найти мероприятие по интересу и почерпнуть для себя и своей организации важную и актуальную информацию.Событие стартовало с пленарной дискуссии «Роль цифровой трансформации в работе некоммерческого сектора экономики», на которой с приветственным словом выступил губернатор Челябинской области.Также глава региона вручил медали за содействие развитию гражданского общества Челябинской области, советнику генерального директора Фонда президентских грантов,, руководителю Межрегионального Ресурсного Центра поддержки СОНКО в УрФО,, председателю Комиссии Общественной палаты РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО, директору АНО «Агентство социальной информации»,, главе Снежинского городского округа,, председателю Челябинской областной общественной женской организации «Союз женщин Челябинской области».Все участники на протяжении двух дней имели возможность посещать лекции и мастер-классы: просматривать трансляции на ютуб-канале форума или становиться участниками диалога, присоединившись в ZOOM. В рамках форума также прошла питч-сессия взлетов и падений НКО в 2020 году, где участники смогли обменяться опытом внедрения цифровизации в свою деятельность, обсудить насущные проблемы и сгенерировать пути их решения. Всего на форум зарегистрировался 481 человек. География участников широкая – это 11 регионов России, от Москвы до Приморья. Пленарную дискуссию смотрели более 1000 человек, на сегодняшний день она имеет более 9000 просмотров. Самым популярным направлением среди участников стал трек «Цифровые технологии как инструмент работы с целевой аудиторией НКО», а самой просматриваемой лекцией - «Цифровая трансформация ТОС и актуальные вопросы развития ТОС в Челябинской области» с, исполнительным директором ассоциации ТОС Челябинской области.Южно-Уральский гражданский форум четвертый год становится площадкой для диалога, формирования и укрепления связей между НКО, органами власти и бизнесом, а также развития межрегионального сотрудничества.«В прошлом году, обсуждая цифровизацию, говоря о том, что нам нужно оптимизировать многие процессы в управлении и организации работы НКО, мы и представить не могли, насколько быстро мы будем вынуждены это сделать, – отметил, генеральный директор Фонда поддержки гражданских инициатив Южного Урала. – Все некоммерческие организации совершенно разные и сложности их отличаются, но главное, о чем необходимо говорить – это кадры. Везде не хватает качественных и профессиональных специалистов».Эксперты, участвовавшие в Форуме, – это специалисты в сфере некоммерческого сектора экономики из Москвы, Перми, Тюмени, Новосибирска, Казани и других регионов. Многие из них посетили Форум лично, кто-то общался с участниками онлайн. Можно выделить общее экспертное мнение: цифровизация прочно вошла в жизнь современного общества. Чтобы адаптироваться к новой реальности всем организациям, не только некоммерческим, пришлось перестраивать свою работу, осваивать цифровые сервисы и «облачные» технологии. Тем не менее цифровая реальность не заменит личного общения, поэтому будущее - это симбиоз этих форм коммуникаций. Для некоммерческого сектора - в особенности: без личного контакта «глаза в глаза» организациям, сосредоточенным на помощи людям, не обойтись.Как проходил Форум, фото и записи трансляций, можно посмотреть в сообществе Форума в соцсети «Вконтакте» https://vk.com/civilforum2020 и на ютуб-канале https://www.youtube.com/channel/UCNEY97ppLoD27Q6skMNXrUw AzAzA 2020-12-10YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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