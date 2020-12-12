2020-12-10YEKT11:00:00 | Губерния В Магнитогорске успешно реализовали проект «Площадка семейного сотворчества – растем вместе» Источник: ПАО «ММК»









Благотворительный фонд «Металлург», крупнейшим благотворителем которого является ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», завершил реализацию инновационного социального проекта «Площадка семейного сотворчества – растем вместе».Реализация проекта стала возможной благодаря победе фонда «Металлург» в конкурсе грантов в рамках программы «Право быть равным» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). Целевой группой проекта, стартовавшего весной прошлого года, стали состоящие на учете в фонде 24 семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 14 лет, сообщает пресс-служба ММК.Для организации эффективной работы с детьми с особенностями развития, требующими компетентной психолого-педагогической помощи, в качестве соисполнителей были приглашены преподаватели кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования МГТУ им. Г.И. Носова. Именно преподаватели вуза – психологи и социальные педагоги – проводили занятия с детьми и их родителями. Серьезную помощь в работе оказали также студенты-волонтеры – будущие специалисты по социальной работе.Суть проекта заключалась в организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами на период занятости их родителей. То есть родители оставляли своих детей под присмотром специалистов в так называемой тренировочной квартире на базе центра «Материнство» БФ «Металлург», оборудованной для проведения занятий с учетом особенностей детей, а сами в это время могли заняться собой, обратиться в различные службы для решения семейных вопросов. В это время их дети на занятиях под руководством преподавателей вуза рисовали, лепили, смотрели мультфильмы, слушали музыку, делали своими руками поделки, создавали коллективные тематические работы, смотрели поставленные волонтерами спектакли по мотивам сказок, играли в подвижные игры.Для участников проекта были организованы занятия лечебной физкультурой, оздоровление в аквапарке «Водопад чудес». Семьи выезжали в детский оздоровительно-образовательный комплекс «Уральские зори». А для родителей были организованы занятия в «Школе родителей». Словом, все мероприятия проекта «Площадка семейного сотворчества – растем вместе» были направлены на то, чтобы максимально адаптировать детей с ограниченными возможностями здоровья к жизни в социуме.В период пандемии проведение мероприятий было временно приостановлено, но затем вновь возобновлено – с соблюдением всех мер предосторожности.По мнению родителей, участие в проекте «Площадка семейного сотворчества – растем вместе» позволило их детям свободнее, чем прежде, общаться с другими детьми, волонтерами, педагогами, развивать навыки и способности, научиться чему-то новому, быть более самостоятельными, познавать интересное, раскрыть новые качества личности.«Проект создан с душой, с чувствами, – признались родители. – Мы это поняли и почувствовали. Детям очень понравилось участие в проекте. Все эти полтора года наши дети, а вместе и ними и мы, родители, с большим удовольствием познавали себя, развивались, радовались открытиям, и эти результаты для нас очень значимы».Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, на трудности, возникшие в связи с распространением коронавирусной инфекции, инновационный социальный проект «Площадка семейного сотворчества – растем вместе» все-таки успешно реализован. И в этомбольшая заслуга основного благотворителя фонда – ПАО «ММК», руководства и специалистов БФ «Металлург», преподавателей и студентов кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования МГТУ им. Г.И. Носова. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья – участников проекта – выражают искреннюю благодарность руководству ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и другим благотворителям фонда за поддержку семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и надеются на то, что реализованные в ходе проекта направления работы могут стать традиционными. Источник: ПАО «ММК»Благотворительный фонд «Металлург», крупнейшим благотворителем которого является ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», завершил реализацию инновационного социального проекта «Площадка семейного сотворчества – растем вместе».Реализация проекта стала возможной благодаря победе фонда «Металлург» в конкурсе грантов в рамках программы «Право быть равным» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва). Целевой группой проекта, стартовавшего весной прошлого года, стали состоящие на учете в фонде 24 семьи, воспитывающие детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 14 лет, сообщает пресс-служба ММК.Для организации эффективной работы с детьми с особенностями развития, требующими компетентной психолого-педагогической помощи, в качестве соисполнителей были приглашены преподаватели кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования МГТУ им. Г.И. Носова. Именно преподаватели вуза – психологи и социальные педагоги – проводили занятия с детьми и их родителями. Серьезную помощь в работе оказали также студенты-волонтеры – будущие специалисты по социальной работе.Суть проекта заключалась в организации кратковременного присмотра и ухода за детьми-инвалидами на период занятости их родителей. То есть родители оставляли своих детей под присмотром специалистов в так называемой тренировочной квартире на базе центра «Материнство» БФ «Металлург», оборудованной для проведения занятий с учетом особенностей детей, а сами в это время могли заняться собой, обратиться в различные службы для решения семейных вопросов. В это время их дети на занятиях под руководством преподавателей вуза рисовали, лепили, смотрели мультфильмы, слушали музыку, делали своими руками поделки, создавали коллективные тематические работы, смотрели поставленные волонтерами спектакли по мотивам сказок, играли в подвижные игры.Для участников проекта были организованы занятия лечебной физкультурой, оздоровление в аквапарке «Водопад чудес». Семьи выезжали в детский оздоровительно-образовательный комплекс «Уральские зори». А для родителей были организованы занятия в «Школе родителей». Словом, все мероприятия проекта «Площадка семейного сотворчества – растем вместе» были направлены на то, чтобы максимально адаптировать детей с ограниченными возможностями здоровья к жизни в социуме.В период пандемии проведение мероприятий было временно приостановлено, но затем вновь возобновлено – с соблюдением всех мер предосторожности.По мнению родителей, участие в проекте «Площадка семейного сотворчества – растем вместе» позволило их детям свободнее, чем прежде, общаться с другими детьми, волонтерами, педагогами, развивать навыки и способности, научиться чему-то новому, быть более самостоятельными, познавать интересное, раскрыть новые качества личности.«Проект создан с душой, с чувствами, – признались родители. – Мы это поняли и почувствовали. Детям очень понравилось участие в проекте. Все эти полтора года наши дети, а вместе и ними и мы, родители, с большим удовольствием познавали себя, развивались, радовались открытиям, и эти результаты для нас очень значимы».Несмотря на сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию, на трудности, возникшие в связи с распространением коронавирусной инфекции, инновационный социальный проект «Площадка семейного сотворчества – растем вместе» все-таки успешно реализован. И в этомбольшая заслуга основного благотворителя фонда – ПАО «ММК», руководства и специалистов БФ «Металлург», преподавателей и студентов кафедры социальной работы и психолого-педагогического образования МГТУ им. Г.И. Носова. Родители детей с ограниченными возможностями здоровья – участников проекта – выражают искреннюю благодарность руководству ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и другим благотворителям фонда за поддержку семей, воспитывающих детей с особенностями развития, и надеются на то, что реализованные в ходе проекта направления работы могут стать традиционными. AzAzA 2020-12-10YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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