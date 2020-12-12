2020-12-11YEKT06:00:00 | Губерния В Челябинске назвали победителей Областного фестиваля-конкурса «Подиум Д*АРТ - 2020» Источник: Дом дружбы народов Челябинской области









Областной открытый фестиваль-конкурс детских и молодежных театров моды «Подиум Д*АРТ - 2020» назвал победителей. Гран-при достался челябинскому театру костюма «Шарм» за коллекцию «Африканские мотивы», сообщает Дом дружбы народов Челябинской области.Тема фестиваля 2020 года - «Переосмысление».​ Свои работы (в формате видеосъемки) представили коллективы из 11 территорий Челябинской области: Сосновского, Саткинского, Троицкого, Пластовского районов, Челябинска, Чебаркуля, Коркино, Нязепетровска, Копейска, Озёрска, Троицка, а также гости конкурса из Республики Казахстан. Всего жюри дистанционно отсмотрело 26 коллекций одежды, оценив их по номинациям:



«Этнокостюм» - коллекции с этническими мотивами народов Южного Урала;







«Уральский трэш» - коллекции, изготовленные из сырья, переработанного для коллекций;







​ «Авангард» - модельные коллекции, идущие впереди современных требований моды, выполненные из различных материалов, использующие необычный крой, формы и смелые дизайнерские решения;







«Любимая коллекция» - модели одежды с четко узнаваемым стилевым направлением, с использованием современного дизайна, грамотных пропорций, интересных цветовых решений.



Жюри по председательством члена Союза дизайнеров России, старшего преподавателя кафедры дизайна рисунка и живописи ЧОУВО «Международного Института Дизайна и Сервиса» (Челябинск), хранителя Музея истории моды ХХ века Оксаны Першиной отмечает, что конкурсные работы отвечали современным требованиям при создании коллекций. Яркое впечатление произвели аксессуары в номинации «Этнокостюм», выполненные вручную, а также воссозданные национальные головные уборы, пояса, воротники-оплечья и пр., с применением сложных техник, бисероплетения, вышивки и других технологических операций.Победителями Областного открытого фестиваля-конкурса детских, молодежных театров моды «Подиум Д*АРТ - 2020» стали:​Диплом Гран-ПриТеатр костюма «Шарм», руководитель Розанова Наталья Владимировна, хореограф-постановщик Голубятникова Анастасия Игоревна, модельер​ Утебаева Дарья (МБУДО «Дом детской культуры «Ровесник», г. Челябинск).​ Коллекция «Африканские мотивы».​Номинация «Этнокостюм»1 место - Центр славянских культур «Дубрава», руководитель Зверева Светлана Петровна (МБУ ДК «Горняк», г. Коркино). Коллекция «В гостях у народного костюма».​Номинация «Уральский трэш»1 место - Театр моды «Розмарин», руководитель Лапанович Анастасия Александровна (МУ ДК им. Петрякова, г. Копейск). Коллекция «Артефакты».​Номинация «Авангард»1 место - Образцовый коллектив «Театр костюма «Шарм», руководитель Розанова Наталья Владимировна, хореограф-постановщик Голубятникова Анастасия Игоревна, модельеры Утебаева Дарья Евгеньевна, Луговская Елизавета Владиславовна (МБУДО «Дом детской культуры «Ровесник», г. Челябинск). ​ ​ ​ ​ ​ ​ Коллекция «Из Европы в Азию». ​​Номинация «Любимая коллекция»1 место - Образцовый детский коллектив театр моды «Галина», руководители Ковач Евгения Сергеевна, Кострова Галина Николаевна, Летягина Елена Николаевна (учреждение ПАО «ЧМК» Детский Дворец Культуры «Данко», г. Челябинск). Коллекция «Рыбка моя».Лучшие коллекции участников представлены на сайте Дома дружбы народов Челябинской области ddnchel.ru. Источник: Дом дружбы народов Челябинской областиОбластной открытый фестиваль-конкурс детских и молодежных театров моды «Подиум Д*АРТ - 2020» назвал победителей. Гран-при достался челябинскому театру костюма «Шарм» за коллекцию «Африканские мотивы», сообщает Дом дружбы народов Челябинской области.Тема фестиваля 2020 года - «Переосмысление».​ Свои работы (в формате видеосъемки) представили коллективы из 11 территорий Челябинской области: Сосновского, Саткинского, Троицкого, Пластовского районов, Челябинска, Чебаркуля, Коркино, Нязепетровска, Копейска, Озёрска, Троицка, а также гости конкурса из Республики Казахстан. Всего жюри дистанционно отсмотрело 26 коллекций одежды, оценив их по номинациям:- коллекции с этническими мотивами народов Южного Урала;- коллекции, изготовленные из сырья, переработанного для коллекций;- модельные коллекции, идущие впереди современных требований моды, выполненные из различных материалов, использующие необычный крой, формы и смелые дизайнерские решения;- модели одежды с четко узнаваемым стилевым направлением, с использованием современного дизайна, грамотных пропорций, интересных цветовых решений.Жюри по председательством члена Союза дизайнеров России, старшего преподавателя кафедры дизайна рисунка и живописи ЧОУВО «Международного Института Дизайна и Сервиса» (Челябинск), хранителя Музея истории моды ХХ векаотмечает, что конкурсные работы отвечали современным требованиям при создании коллекций. Яркое впечатление произвели аксессуары в номинации «Этнокостюм», выполненные вручную, а также воссозданные национальные головные уборы, пояса, воротники-оплечья и пр., с применением сложных техник, бисероплетения, вышивки и других технологических операций.Победителями Областного открытого фестиваля-конкурса детских, молодежных театров моды «Подиум Д*АРТ - 2020» стали:​Театр костюма «Шарм», руководитель Розанова Наталья Владимировна, хореограф-постановщик Голубятникова Анастасия Игоревна, модельер​ Утебаева Дарья (МБУДО «Дом детской культуры «Ровесник», г. Челябинск).​ Коллекция «Африканские мотивы».​1 место - Центр славянских культур «Дубрава», руководитель Зверева Светлана Петровна (МБУ ДК «Горняк», г. Коркино). Коллекция «В гостях у народного костюма».​1 место - Театр моды «Розмарин», руководитель Лапанович Анастасия Александровна (МУ ДК им. Петрякова, г. Копейск). Коллекция «Артефакты».​1 место - Образцовый коллектив «Театр костюма «Шарм», руководитель Розанова Наталья Владимировна, хореограф-постановщик Голубятникова Анастасия Игоревна, модельеры Утебаева Дарья Евгеньевна, Луговская Елизавета Владиславовна (МБУДО «Дом детской культуры «Ровесник», г. Челябинск). ​ ​ ​ ​ ​ ​ Коллекция «Из Европы в Азию». ​​1 место - Образцовый детский коллектив театр моды «Галина», руководители Ковач Евгения Сергеевна, Кострова Галина Николаевна, Летягина Елена Николаевна (учреждение ПАО «ЧМК» Детский Дворец Культуры «Данко», г. Челябинск). Коллекция «Рыбка моя».Лучшие коллекции участников представлены на сайте Дома дружбы народов Челябинской области ddnchel.ru. AzAzA 2020-12-11YEKT06:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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