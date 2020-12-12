2020-12-11YEKT09:00:00 | Губерния Подводим итоги экономического развития Челябинской области за 2020 год Источник:









Представители министерства экономического развития Челябинской области и Агентства международного сотрудничества на пресс-конференции в ИД «ГранадаПресс» рассказали о том, что удалось сделать за непростой год в сфере МСП, экспорта, инвестполитики, развития ТОСЭР и туризма в регионе.«Пандемия изменила буквально все сферы деятельности. Безусловно, введение режима ограничений оказало огромное влияние на социально-экономическое развитие региона. Мы почти год живем в новой реальности, адаптируемся по мере сил и средств, имеющихся в нашем распоряжении. Именно поэтому мы заканчиваем год не так оптимистично, как планировали, но и не так пессимистично, как ожидали в начале пандемии», – отметила министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.Подробную информацию об основных показателях за 10 месяцев 2020 года и прогнозе социально-экономического развития Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов можно посмотреть по ссылке: Алексея Текслера по расширению видов ОКВЭД, разрешенных в ТОСЭР. Уже открыты дополнительные возможности для инвесторов в Бакале и Верхнем Уфалее, а сейчас в Правительстве РФ на рассмотрении находится проект документа о расширении перечня видов деятельности в ТОСЭР «Миасс».«Задача, поставленная губернатором Челябинской области, по перезагрузке инвестиционной политики региона активно решается как в рамках территорий опережающего развития, так и во всех остальных муниципалитетах области. И мы полагаем, что эти меры в комплексе с работой по привлечению инвесторов будут способствовать как дальнейшему развитию ТОСЭР Челябинской области, так и повышению инвестиционной привлекательности всех муниципалитетов региона», – прокомментировала первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Ирина Акбашева.В 2020 году на сопровождении инвестиционного блока «Территории Бизнеса» находилось 53 инвестиционных проекта (общий объем инвестиций составляет более 70 млрд рублей, в рамках реализации проектов планируется создать более 10 тысяч рабочих мест). Из них в 2020 году было реализовано 9 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 4,2 млрд рублей, было создано 330 рабочих мест. Всего же в настоящий момент на территории региона реализуется более 300 проектов с объемом инвестиций около 430 млрд рублей.Поддержка МСП в регионе реализуется министерством посредством исполнения областного закона о малом и среднем предпринимательстве и Дмитрий Глухарев.За этот год министерство экономического развития сформировало две дорожные карты по привлечению инвестиций и улучшению делового климата региона на 2020-2021 годы. Первая была сделана во исполнение указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 и направлена на совершенствование и оптимизацию системы привлечения инвестиций в Челябинскую область с созданием комфортных условий для бизнеса в регионе. А вторую разработали по итогам заседания совета по улучшению инвестиционного климата, где губернатор Челябинской области поставил задачу улучшить деловой климат в регионе, в том числе по качеству и срокам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их переводу в электронный вид.«Что касается совершенствования законодательства, то в 2020 году было принято более 10 поправок в региональные законы, направленных на стабилизацию экономики, повышение инвестиционной активности и поддержку предпринимательской деятельности», – прокомментировала заместитель министра экономического развития Челябинской области Елена Раевская.Одна из задач министерства – создавать туристскую инфраструктуру, строить современные отели и обустраивать турпространства мирового уровня. К 2035 году планируется строительство коллективных средств размещения на территориях долин рек Ай и Юрюзань, Аркаима, поселков у границ национальных парков «Таганай», «Зюраткуль» и «Зигальга», а также на озерах и горнолыжных курортах, что приведет к увеличению мест размещения в гостиницах более чем на 50%.«В этом году к туризму впервые стали относиться как к отдельной отрасли экономики, поэтому это направление было передано в ведение министерства экономического развития области. Одна из наших долгосрочных задач – создание современных туристических пространств», – отметил директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области Валерий Денисенко.В зоне ответственности агентства в 2020 году было создание регионального туристско-информационного центра и брендового маршрута, реконструкция туристического портала, взаимодействие с федеральными СМИ, создание реестров баз отдыха, разработка обучающих видеолекций для администраторов гостиниц и многое другое.«Мы начали работу с формирования «портрета туриста», чтобы определить, какие каналы продвижения следует использовать. Уже получены предварительные данные опросников «Яндекс.Взгляд» по 13 близлежащим городам, из которых летают субсидируемые авиарейсы, а также результаты исследования, проведенного перед разработкой официального туристического портала. Сейчас ждем еще данные сотовых операторов и затем сведем их воедино, чтобы узнать, кто наш турист, сколько ему лет, из какого он региона, путешествует ли он по путевкам или самостоятельно и так далее», – рассказала о работе по продвижению туристических локаций региона заместитель директора по туризму Агентства международного сотрудничества Челябинской области Ирина Чиркова.Кроме того, спикер анонсировала новый туристический проект в социальных сетях – «Юраль!», который призван повысить узнаваемость и посещаемость основных локаций Челябинской области, а участники смогут получить подарки с логотипами проекта за каждые 10, 20, 30, 40 и 50 объектов. Презентация проекта планируется в второй половине декабря.В завершение встречи министр Наталья Лугачева отметила, что если повторно не будут вводиться ограничения из-за коронавируса, то уже в следующем году экономика региона выйдет на траекторию уверенного экономического роста.Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по ссылке: Источник: https://pixabay.com Представители министерства экономического развития Челябинской области и Агентства международного сотрудничества на пресс-конференции в ИД «ГранадаПресс» рассказали о том, что удалось сделать за непростой год в сфере МСП, экспорта, инвестполитики, развития ТОСЭР и туризма в регионе.Пандемия изменила буквально все сферы деятельности. Безусловно, введение режима ограничений оказало огромное влияние на социально-экономическое развитие региона. Мы почти год живем в новой реальности, адаптируемся по мере сил и средств, имеющихся в нашем распоряжении. Именно поэтому мы заканчиваем год не так оптимистично, как планировали, но и не так пессимистично, как ожидали в начале пандемии», – отметила министр экономического развития Челябинской областиПодробную информацию об основных показателях за 10 месяцев 2020 года и прогнозе социально-экономического развития Челябинской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов можно посмотреть по ссылке: https://mineconom74.ru/news/!#prognoz-socialno-ekonomicheskogo-razvitiya-chelyabinskoy-oblasti-na-2021-god-i-na-planovyy .В 2020 году была заметна положительная динамика по привлечению резидентов в ТОСЭР Челябинской области. С начала года заключено уже 14 соглашений с резидентами. В немалой степени этому способствовала работа, проведенная при личном участии губернатора Челябинской областипо расширению видов ОКВЭД, разрешенных в ТОСЭР. Уже открыты дополнительные возможности для инвесторов в Бакале и Верхнем Уфалее, а сейчас в Правительстве РФ на рассмотрении находится проект документа о расширении перечня видов деятельности в ТОСЭР «Миасс».«Задача, поставленная губернатором Челябинской области, по перезагрузке инвестиционной политики региона активно решается как в рамках территорий опережающего развития, так и во всех остальных муниципалитетах области. И мы полагаем, что эти меры в комплексе с работой по привлечению инвесторов будут способствовать как дальнейшему развитию ТОСЭР Челябинской области, так и повышению инвестиционной привлекательности всех муниципалитетов региона», – прокомментировала первый заместитель министра экономического развития Челябинской областиВ 2020 году на сопровождении инвестиционного блока «Территории Бизнеса» находилось 53 инвестиционных проекта (общий объем инвестиций составляет более 70 млрд рублей, в рамках реализации проектов планируется создать более 10 тысяч рабочих мест). Из них в 2020 году было реализовано 9 проектов с общим объемом инвестиций на сумму 4,2 млрд рублей, было создано 330 рабочих мест. Всего же в настоящий момент на территории региона реализуется более 300 проектов с объемом инвестиций около 430 млрд рублей.Поддержка МСП в регионе реализуется министерством посредством исполнения областного закона о малом и среднем предпринимательстве и национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» . Кроме этого, в период пандемии Правительство Российской Федерации разработало и реализует беспрецедентный объем мер поддержки. Челябинская область также активно включилась в эту работу. В 2020 году удалось сохранить количество занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства на уровне 2019 года, несмотря на ограничения, связанные с пандемией.«В результате всех принятых мер снизится фискальная нагрузка на субъекты предпринимательства. В экономическом обороте сохранится более 3 млрд руб. в виде выпадающих доходов консолидированного бюджета, в том числе отсрочки. Реализуемые меры позволят поддержать более 39 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей, сохранив при этом более чем 195 тысяч рабочих мест», – отметила министр.Пандемия не для всех сыграла только отрицательную роль. Локальные дефициты, перебои с импортом из других стран и появляющийся новый спрос позволили южноуральским экспортерам занять новые рынки сбыта и в короткий срок организовать экспортные поставки. Министерство экономического развития в ручном режиме совместно с торговыми представительствами России в странах СНГ помогает предприятиям региона занять ниши, которые освободились.«2020 год выдался для всех непростым. Пандемия и связанные с ней ограничения не могли не сказаться и на экспорте из Челябинской области. Его объем за январь-октябрь 2020 года снизился на 0,7% и составил 3,3 млрд долларов США. Однако за полугодие снижение составляло 7%. Значит, экспорт начинает постепенно восстанавливаться. Это позволяет надеяться, что по итогам года мы не допустим существенного падения, а со следующего – выйдем на траекторию роста», – рассказал заместитель министра экономического развития Челябинской областиЗа этот год министерство экономического развития сформировало две дорожные карты по привлечению инвестиций и улучшению делового климата региона на 2020-2021 годы. Первая была сделана во исполнение указа Президента Российской Федерации от 25 апреля 2019 года № 193 и направлена на совершенствование и оптимизацию системы привлечения инвестиций в Челябинскую область с созданием комфортных условий для бизнеса в регионе. А вторую разработали по итогам заседания совета по улучшению инвестиционного климата, где губернатор Челябинской области поставил задачу улучшить деловой климат в регионе, в том числе по качеству и срокам предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их переводу в электронный вид.«Что касается совершенствования законодательства, то в 2020 году было принято более 10 поправок в региональные законы, направленных на стабилизацию экономики, повышение инвестиционной активности и поддержку предпринимательской деятельности», – прокомментировала заместитель министра экономического развития Челябинской областиОдна из задач министерства – создавать туристскую инфраструктуру, строить современные отели и обустраивать турпространства мирового уровня. К 2035 году планируется строительство коллективных средств размещения на территориях долин рек Ай и Юрюзань, Аркаима, поселков у границ национальных парков «Таганай», «Зюраткуль» и «Зигальга», а также на озерах и горнолыжных курортах, что приведет к увеличению мест размещения в гостиницах более чем на 50%.«В этом году к туризму впервые стали относиться как к отдельной отрасли экономики, поэтому это направление было передано в ведение министерства экономического развития области. Одна из наших долгосрочных задач – создание современных туристических пространств», – отметил директор Агентства международного сотрудничества Челябинской области.В зоне ответственности агентства в 2020 году было создание регионального туристско-информационного центра и брендового маршрута, реконструкция туристического портала, взаимодействие с федеральными СМИ, создание реестров баз отдыха, разработка обучающих видеолекций для администраторов гостиниц и многое другое.«Мы начали работу с формирования «портрета туриста», чтобы определить, какие каналы продвижения следует использовать. Уже получены предварительные данные опросников «Яндекс.Взгляд» по 13 близлежащим городам, из которых летают субсидируемые авиарейсы, а также результаты исследования, проведенного перед разработкой официального туристического портала. Сейчас ждем еще данные сотовых операторов и затем сведем их воедино, чтобы узнать, кто наш турист, сколько ему лет, из какого он региона, путешествует ли он по путевкам или самостоятельно и так далее», – рассказала о работе по продвижению туристических локаций региона заместитель директора по туризму Агентства международного сотрудничества Челябинской области.Кроме того, спикер анонсировала новый туристический проект в социальных сетях – «Юраль!», который призван повысить узнаваемость и посещаемость основных локаций Челябинской области, а участники смогут получить подарки с логотипами проекта за каждые 10, 20, 30, 40 и 50 объектов. Презентация проекта планируется в второй половине декабря.В завершение встречи министр Наталья Лугачева отметила, что если повторно не будут вводиться ограничения из-за коронавируса, то уже в следующем году экономика региона выйдет на траекторию уверенного экономического роста.Полную версию пресс-конференции можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=7xgu40eP4UI AzAzA 2020-12-11YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

Facebook

Twitter

Мой мир

Одноклассники

Google+ {comments_news} Другие новости по теме: Прогноз социально-экономического развития Челябинской области на 2021 год и ...

В Челябинской области разработан прогноз социально-экономического развития ...

Четыре новых резидента зайдут в ТОСЭР Челябинской области

Итоги деятельности минэкономразвития Челябинской области в 2019 году рассмо ...

Для Озерска и Снежинска нашли 25 потенциальных резидентов с проектами на 9, ... {comments_news}