Челябинск приглашает на фестиваль пельменей

Завтра, 12 декабря, в парке им. Ю.А. Гагарина состоится IX Фольклорно-гастрономический фестиваль «Уральские пельмени на Николу зимнего». Традиционная для Челябинска зимняя ярмарка в этом году пройдет с соблюдением усиленных мер санитарно-эпидемиологической безопасности, сообщает министерство культуры.Фестиваль проводится при поддержке губернатора и правительства Челябинской области. Организаторами выступают министерства культуры и сельского хозяйства региона, администрация города Челябинска.В рамках фестиваля пройдет три конкурса для участников торговых площадок: «Хвастушки», «Ярмарки краски», «Мастер пельменей». Победители последнего будут определены по результатам заключения профессионального жюри после дегустации.В конкурсе «Хвастушки» фермеры посоревнуются кто наиболее креативно представит свою продукцию с помощью частушек, песен, слоганов или стихов. А в конкурсе «Этой ярмарки краски!» будут определять самое красочное оформление торгового места.Помимо традиционных пельменей в торговых рядах можно будет выбрать сыры, копчености, мясную продукцию и сладости. Также будет организована интерактивная площадка «самый большой самовар 415 литров».
Источник: Пресс-служба минкультуры Челябинской области