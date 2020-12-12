В Увельском районе прошел традиционный благотворительный марафон «Чужой беды не бывает»

Экс-директора ООО «Порфирит» (ЗАТО Озерск, Челябинская область) признали виновным в сокрытии средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, – руководитель горнодобывающего предприятия утаил 9,6 млн рублей
В Озерске директор крупной компании скрыл от налогов ₽9,6 млн рублей Подробнее
Для черно-белых это второе подряд поражение. Встреча на арене «Трактор» в Челябинске завершилась 9 декабря со счетом 5:2. Победа осталась за командой Хельсинки. Первую шайбу финны забросили на 12-й минуте встречи. Подробнее
Сегодня первый заместитель губернатора Ирина Гехт провела традиционную пресс-конференцию, посвященную эпидемической ситуации в регионе. По словам Ирины Гехт, в регионе поставили прививку от ковид-19 уже порядка 700 человек, среди них медработники, социальные педагоги, полицейские и волонтеры. По данным первого заместителя губернатора, регион подошел к отметке в 30 тысяч случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом коэффициент распространения составляет 0,99%, за прошедшие сутки диагноз «ковид-19» поставлен 298 южноуральцам.Охват тестированием составил 242 теста на 100 тысяч человек (в рамках рекомендаций Роспотребнадзора). В регионе насчитывается 7 тыс. 190 коек для инфицированных, резерв коечного фонда в области составляет 22,6%.Ирина Гехт отметила, что продолжает сохраняться тенденция по снижению числа госпитализаций заразившихся коронавирусом. Кроме того, уменьшилось число вызовов скорой помощи: по области за сутки было 2 396 выездов (во время пика было более 4 тысяч вызовов в сутки), по Челябинску - 1 058. Лекарственные препараты сегодня получают 20 340 пациентов за счет средств областного бюджета и 2 095 – за счет федерального.«Выросло и число телемедицинских консультаций – их уже проведено 158. Но это только начало процесса», - отметила первый замгубернатора.Ранее сообщалось о старте вакцинации от коронавируса. На сегодня уже 700 человек привиты, в большинстве случаев это медработники, педагоги, соцработники, волонтеры и полицейские.«В ближайшее время поступит еще одна партия вакцины – 2 тыс. доз, она будет направлена в медорганизации (их 69 по области) для проведения вакцинации. 1 тыс. доз была распределена на 9 медорганизаций (Челябинск, Магнитогорск, Сатка, Миасс), а вскоре мы охватим и остальные медицинские учреждения региона. По мере наработки вакцины, надеемся, она будет поставляться в регион», - добавила Ирина Гехт.При этом прививочная кампания от гриппа и ОРВИ уже завершается, на данный момент охват составляет 89% от плана. Подробнее
В Увельском районе в двадцать первый раз прошла благотворительная акция «Чужой беды не бывает». Средства на добрые дела принимались в течение всего года. На специальный счет челябинского отделения Российского детского фонда поступило более миллиона рублей, сообщает пресс-служба районной администрации.Заключительный день марафона в районном доме культуры «Горняк» проходил в новом формате - с минимальным количеством участников в связи со сложной эпидемиологической обстановкой. Но все желающие могли посмотреть традиционные моменты акции в онлайн-режиме в социальных сетях, на сайте администрации Увельского района, на канале Ютюб «Глобал-ТВ». Также была организована видеосвязь с участниками марафона из сельских поселений района и с руководством челябинского отделения Российского детского фонда. Был подготовлен видеоролик о семьях, получивших поддержку из фонда акции в течение прошедшего года. «Много есть традиций в Увельском районе, а эта акция не только прижилась, но и показала свою огромную значимость для всех нас, - сказал в своем обращении к землякам глава района Сергей Рослов. - И пока есть дети и семьи, которые нуждаются в помощи, акция будет продолжаться, и мы будем все вместе в ней участвовать. Каждый из нас видит, насколько ценны во всем мире сострадание, поддержка, взаимопонимание, и очень многие сегодня нуждаются в этом. Когда мы вместе можем сделать реальностью чью-то мечту, я думаю, это очень много значит. Искренне хочу поблагодарить всех земляков за участие в акции, за доброту и сострадание».В поддержку акции выступают и школьники, и представители ветеранского движения.
Источник: пресс-служба администрации Увельского района