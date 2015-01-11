В Челябинской области пройдет День экспорта

Узнать о мерах поддержки экспортно ориентированных компаний, задать вопросы специалистам в сфере электронной коммерции, обсудить актуальные проблемы в области сопровождения экспортных сделок можно будет 17 декабря - в День экспорта. Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».Для предпринимателей Челябинской области подготовлена насыщенная программа. Каждый желающий сможет:
узнать о мерах поддержки экспортеров;
задать вопросы экспертам в сфере электронной коммерции – представителям электронных торговых площадок и представителям бизнеса, успешно практикующим данный формат торговли.
обсудить актуальные вопросы сопровождения экспортных сделок с представителем челябинской таможни, практикующим юристом по международному праву, экспертами по финансированию экспортных сделок;
принять участие в заседании Экспортного совета при губернаторе Челябинской области и узнать о планах правительства региона по развитию этого направления на 2021 год;
принять участие в конференции и лично задать свой вопрос руководителям органов власти Челябинской области и институтов поддержки.
Кроме этого, в рамках мероприятия пройдет торжественное награждение лучших экспортеров региона. Акция «День экспорта» пройдет в режиме онлайн. Зарегистрироваться и ознакомиться с подробной программой можно по ссылке.«2020 год уже давно назван годом трансформаций. Сфера экспорта – не исключение. Впервые такое количество переговоров между экспортно ориентированными компаниями и иностранными партнерами проходили в онлайн-формате, и это стало нашей постоянной успешной практикой. Несмотря на сложности, Челябинской области удалось достичь поставленных целей. Задача такого мероприятия, как День экспорта, – подвести итоги уходящего года и, самое главное, обсудить дальнейший план развития», – прокомментировала Наталья Кондакова, руководитель Центра поддержки экспорта «Территории Бизнеса».Мероприятие проводится в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».