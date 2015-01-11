2020-12-14YEKT11:00:00 | Губерния Государственный ансамбль танца «Урал» отмечает 40-летний юбилей Источник: Пресс-служба Челябинской государственной филармонии









Государственный ансамбль танца «Урал» – лауреат международных конкурсов и фестивалей, покоривший полмира эффектными танцами, празднует 40-летие. В честь этого знаменательного события сегодня, 14 декабря, артисты выступят с большим праздничным концертом на сцене театра драмы им. Наума Орлова. На своем юбилейном концерте ансамбль предстанет в совершенно непривычном амплуа и покажет премьеру яркой программы «Танцы народов мира», сообщает пресс-служба Челябинской филармонии.В праздничной программе виртуозы народного танца покажут лучшие танцевальные номера за всю историю ансамбля. Зрители увидят разудалую «Барыню», темпераментное «Яблочко», изящную «Каслинскую цепочку», озорные «Синеглазовские барабушки» и еще много ярких зажигательных или лирических танцев. Во втором отделении концерта публику ждут эффектные национальные танцы Африки, Индии, Бразилии, китайский номер с веерами. Национальные танцы народов Севера представят Россию.Работа с совершенно новой хореографией, непривычным пластическим языком тела была для артистов достаточно сложной. Над программой работали около двух лет. Индийский танец — прежде всего танец жестов, для него характерны очень непростые положения рук. В бразильском танце — мелкие движения телом, задействованы непривычные для наших танцоров мышцы. В африканском движения более привычны, но танцовщикам первое время не всегда хватало агрессии, присущей хореографии африканского континента. И дело здесь даже не в эмоциях или актерской игре, а в энергетике, которую необходимо вложить в движение. Добиться всего этого было нелегко, но артисты «Урала» справились. Программа получилась сложной технически и весьма эффектной.До того как приступить к постановке, художественный руководитель ансамбля Светлана Лукина и главный балетмейстер Алексей Разин прочли и изучили огромное количество материалов. Было и живое общение с носителями этих культур.«Например, когда ансамбль работал над индийским танцем, из Индии приезжал хореограф Александр Кононов. Он консультировал нас, показал артистам хореографические элементы и манеру исполнения. Александр в течение семи лет обучался в академии Калакшетра, которая находится на юге Индии. Индийскому классическому танцу там обучают досконально — так, как учат, например, русскому балету в академии Вагановой. Вместе с Александром я и Алексей Разин побывали там, напитались атмосферой Калакшетры, воочию увидели, как занимаются в академии. Танцы индийских регионов абсолютно разные — по манере исполнения, происхождению. Тот индийский номер, который мы поставили, включает не только номера штата Индии, где находится Калакшетра. В хореографии старались охватить всю страну», — рассказывает Светлана Лукина.По словам художественного руководителя ансамбля Светланы Лукиной, эта премьерная программа для «Урала» — новая планка, которую хотелось бы повышать. В будущем ансамбль планирует дополнять и развивать программу, добавляя в нее самые интересные танцы народов со всего света.Юбилейный концерт ансамбль танца «Урал» состоятся 14 декабря, в 19.00, в театре драмы им. Наума Орлова. Источник: Пресс-служба Челябинской государственной филармонииГосударственный ансамбль танца «Урал» – лауреат международных конкурсов и фестивалей, покоривший полмира эффектными танцами, празднует 40-летие. В честь этого знаменательного события сегодня, 14 декабря, артисты выступят с большим праздничным концертом на сцене театра драмы им. Наума Орлова. На своем юбилейном концерте ансамбль предстанет в совершенно непривычном амплуа и покажет премьеру яркой программы «Танцы народов мира», сообщает пресс-служба Челябинской филармонии.В праздничной программе виртуозы народного танца покажут лучшие танцевальные номера за всю историю ансамбля. Зрители увидят разудалую «Барыню», темпераментное «Яблочко», изящную «Каслинскую цепочку», озорные «Синеглазовские барабушки» и еще много ярких зажигательных или лирических танцев. Во втором отделении концерта публику ждут эффектные национальные танцы Африки, Индии, Бразилии, китайский номер с веерами. Национальные танцы народов Севера представят Россию.Работа с совершенно новой хореографией, непривычным пластическим языком тела была для артистов достаточно сложной. Над программой работали около двух лет. Индийский танец — прежде всего танец жестов, для него характерны очень непростые положения рук. В бразильском танце — мелкие движения телом, задействованы непривычные для наших танцоров мышцы. В африканском движения более привычны, но танцовщикам первое время не всегда хватало агрессии, присущей хореографии африканского континента. И дело здесь даже не в эмоциях или актерской игре, а в энергетике, которую необходимо вложить в движение. Добиться всего этого было нелегко, но артисты «Урала» справились. Программа получилась сложной технически и весьма эффектной.До того как приступить к постановке, художественный руководитель ансамбляи главный балетмейстерпрочли и изучили огромное количество материалов. Было и живое общение с носителями этих культур.«Например, когда ансамбль работал над индийским танцем, из Индии приезжал хореографОн консультировал нас, показал артистам хореографические элементы и манеру исполнения. Александр в течение семи лет обучался в академии Калакшетра, которая находится на юге Индии. Индийскому классическому танцу там обучают досконально — так, как учат, например, русскому балету в академии Вагановой. Вместе с Александром я и Алексей Разин побывали там, напитались атмосферой Калакшетры, воочию увидели, как занимаются в академии. Танцы индийских регионов абсолютно разные — по манере исполнения, происхождению. Тот индийский номер, который мы поставили, включает не только номера штата Индии, где находится Калакшетра. В хореографии старались охватить всю страну», — рассказывает Светлана Лукина.По словам художественного руководителя ансамбля Светланы Лукиной, эта премьерная программа для «Урала» — новая планка, которую хотелось бы повышать. В будущем ансамбль планирует дополнять и развивать программу, добавляя в нее самые интересные танцы народов со всего света.Юбилейный концерт ансамбль танца «Урал» состоятся 14 декабря, в 19.00, в театре драмы им. Наума Орлова. AzAzA 2020-12-14YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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