2020-12-14YEKT11:00:00 | Губерния Цифровизация - основа регулирования деятельности юстиции 2020 год ускорил процесс цифровизации многих направлений деятельности Главного управления юстиции Челябинской области. Подводя предварительные итоги года, можно с уверенностью сказать, что частичный переход в онлайн помог реализовать все возложенные на орган исполнительной власти функции и даже в некоторых рейтингах оказаться в числе лучших, отмечает пресс-служба ведомства.Регион получил высокую оценку по ведению федерального регистра муниципальных нормативных правовых актов. Это стало возможным благодаря переводу в 2018 году регистра муниципальных нормативных правовых актов Челябинской области на электронный документооборот. На 1 ноября текущего года в электронную базу внесено 9 105 муниципальных актов, актуализированы 7 980 муниципальных актов.В соответствии с поручением Президента Российской Федерации по исполнению судебных решений, принятых по социально значимым вопросам, в 2020 году Главное управление юстиции Челябинской области приступило к организации межведомственного электронного взаимодействия мировых судей, судебных приставов и органов исполнительной власти. Инициатива нацелена на ускорение процесса исполнения решений судебных органов и будет реализована в течение трех лет.В рамках внедрения на территории Челябинской области технологий бережливого производства Главное управление юстиции Челябинской области активно реализует проект «Оптимизация процесса судебного делопроизводства». Он направлен на сокращение времени формирования исполнительных документов и их доставку, сокращение расходов на приобретение услуг почтовой связи и бланков исполнительных листов, а также сроков рассмотрения судебных дел.«Значимым достижением работы Главного управления юстиции Челябинской области считаю увеличение числа мировых судей в нашем регионе на две единицы. По инициативе управления, при поддержке губернатора, Законодательного Собрания Челябинской области и Государственной Думы Российской Федерации в федеральное законодательство внесены изменения, которые позволят в 2021 году создать по одному новому судебному участку в Тракторозаводском районе города Челябинска и в Орджоникидзевском районе города Магнитогорска», – отмечает начальник ГУ юстиции области Валерий Быков.Это отличный подарок к 20-летию мировой юстиции Челябинской области, которое отмечается в текущем году, и это позволит перераспределить нагрузку мировых судей. Как показывает статистика, нагрузка мировых судей Челябинской области за последние три года увеличилась в два раза. По итогам работы за девять месяцев 2020 года установлен новый рекорд – средняя нагрузка мировых судей составила 560 судебных дел в месяц, что на 26,7% больше аналогичного показателя прошлого года.В целях создания надлежащих условий для приема граждан и работы мировых судей три судебных участка размещены в новых помещениях, проведены капитальные и текущие ремонты помещений 33 судебных участков мировых судей.Цифровые площадки осваивает и государственная система бесплатной юридической помощи. Активно заработал чат-бот «Бесплатная юридическая помощь», открытый Главным управлением юстиции Челябинской области в соцсети «ВКонтакте». Юристы и адвокаты перешли на онлайн-консультирование с использованием интернет-телефонии.За 11 месяцев онлайн-консультирование по правовым вопросам получили чуть менее тысячи южноуральцев, на горячую линию по вопросам оказания бесплатной юридической помощи обратились 1 200 граждан, на личный прием к адвокатам, работающим в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, пришли 1 089 жителей Челябинской области. AzAzA 2020-12-14YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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