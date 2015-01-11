2020-12-14YEKT13:00:00 | Губерния В Златоусте прошел флешмоб благотворительной акции «Снеговики-добряки» Источник: Пресс-служба администрации Златоуста









Снежные фигуры снеговиков появились в минувшее воскресенье у центральной усадьбы национального парка «Таганай». 35 маленьких златоустовцев, воспитанников Центра реабилитации «Особый ребенок», стали в этом году участниками благотворительного марафона «Снеговики-добряки», организованного по инициативе Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.К предновогодней акции присоединился глава Златоустовского городского округа вместе со своей семьей, сообщает пресс-служба мэрии.«На праздник пришли в полном составе. Мы с удовольствием к нему готовились, придумывали образ снеговику, принесли шапку, шарф, морковку, и даже подарок для организаторов – златоустовского Снеговичка. Пусть в следующем году логотип мероприятия будет таким. Наша семья исполнит желание Артема. Спасибо организаторам за отличную идею и всем, кто ее поддержал. Чудеса нужно делать своими руками – улыбки и радость детей того стоят», – сказал Максим Пекарский.Детишки из «Особого ребенка» вручили новогодние письма со своими мечтами Деду Морозу и Снегурочке. Их желания будут исполнены участниками акции «Снеговики-добряки».«Сколько было счастья в глазах златоустовских детей! И созданные снеговики – это не просто фигуры из снега и других материалов. Они воплощение огромного желания наших участников сделать доброе дело и подбодрить, поддержать детей, столкнувшихся в жизни с непростыми испытаниями, и поблагодарить их за вдохновение, которое они дарят всем нам. А также эти снеговики – доказательство того, что в нашей области живут замечательные и добрые люди. Благодарю всех участников флешмоба и команду волонтеров за душевную теплоту, которой вы поделились с ребятами и со всеми нами. И я признательна директору нацпарка «Таганай» Алексею Яковлеву и главе Златоуста Максиму Пекарскому за поддержку», – отметила региональный Уполномоченный по правам ребенка Евгения Майорова.Благотворительная акция проходит на Южном Урале во второй раз. Ее цель – помочь ребятам, имеющим тяжелые заболевания или попавшим в трудную жизненную ситуацию. Организаторы предлагали поучаствовать во флешмобе «Снеговики-добряки» всем желающим: предпринимателям, компаниям, школам и просто неравнодушным людям. Все они могли слепить своего снеговика и исполнить новогоднее желание детей.







Источник: Пресс-служба администрации ЗлатоустаСнежные фигуры снеговиков появились в минувшее воскресенье у центральной усадьбы национального парка «Таганай». 35 маленьких златоустовцев, воспитанников Центра реабилитации «Особый ребенок», стали в этом году участниками благотворительного марафона «Снеговики-добряки», организованного по инициативе Уполномоченным по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой.К предновогодней акции присоединился глава Златоустовского городского округа вместе со своей семьей, сообщает пресс-служба мэрии.«На праздник пришли в полном составе. Мы с удовольствием к нему готовились, придумывали образ снеговику, принесли шапку, шарф, морковку, и даже подарок для организаторов – златоустовского Снеговичка. Пусть в следующем году логотип мероприятия будет таким. Наша семья исполнит желание Артема. Спасибо организаторам за отличную идею и всем, кто ее поддержал. Чудеса нужно делать своими руками – улыбки и радость детей того стоят», – сказал.Детишки из «Особого ребенка» вручили новогодние письма со своими мечтами Деду Морозу и Снегурочке. Их желания будут исполнены участниками акции «Снеговики-добряки».«Сколько было счастья в глазах златоустовских детей! И созданные снеговики – это не просто фигуры из снега и других материалов. Они воплощение огромного желания наших участников сделать доброе дело и подбодрить, поддержать детей, столкнувшихся в жизни с непростыми испытаниями, и поблагодарить их за вдохновение, которое они дарят всем нам. А также эти снеговики – доказательство того, что в нашей области живут замечательные и добрые люди. Благодарю всех участников флешмоба и команду волонтеров за душевную теплоту, которой вы поделились с ребятами и со всеми нами. И я признательна директору нацпарка «Таганай» Алексею Яковлеву и главе Златоуста Максиму Пекарскому за поддержку», – отметила региональный Уполномоченный по правам ребенка.Благотворительная акция проходит на Южном Урале во второй раз. Ее цель – помочь ребятам, имеющим тяжелые заболевания или попавшим в трудную жизненную ситуацию. Организаторы предлагали поучаствовать во флешмобе «Снеговики-добряки» всем желающим: предпринимателям, компаниям, школам и просто неравнодушным людям. Все они могли слепить своего снеговика и исполнить новогоднее желание детей. Источник: Пресс-служба администрации Златоуста AzAzA 2020-12-14YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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