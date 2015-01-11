Кадастровая палата расскажет, как «лесная амнистия» защищает права собственников

ГУ МВД по Челябинской области направило обращение в ВТБ и Сбер с просьбой приостановить выдачу жителям региона онлайн-кредитов – поводом послужил непрерывный шквал мошенничеств, связанных с их дистанционным оформлением Подробнее
Фонд продовольственной помощи «Красная звезда» запустил благотворительное движение «Бизнес России Рядом» с целью продовольственной помощи малоимущему населению страны. Данную инициативу поддержали Министерство экономического развития РФ и центр услуг «Мой бизнес» Министерства промышленности и торговли РФ и т.д.Акция переросла в движение и будет проходить на постоянной основе в рамках благотворительного движения бизнеса для популяризации благотворительности в России.Основная цель акции – приобщить бизнес к помощи нуждающимся гражданам на региональном уровне, благотворительным фондам, некоммерческим организациям, социально ответственному бизнесу, социальному волонтерству. Инициатива позволит помочь большему количеству людей.Корзины для подарков будут установлены в Центрах «Мой бизнес» круглогодично, принести подарок для детей-сирот, малоимущих, пенсионеров, пожилых людей из домов престарелых или оказать помощь приютам для животных можно в любой день. Первый сбор будет приурочен к празднованию Нового года.Принять участие в инициативе #БизнесРоссииРядом #МойбизнесПомогает могут любые неполитические организации и частные лица – для этого достаточно принести подарок в центр «Мой бизнес». В Челябинской области такой центр больше известен под брендом «Территория Бизнеса», который располагается по адресу: г. Челябинск, ул. Российская, 110, к.1, 2 этаж.А также можно оказать продовольственную помощь малоимущим семьям с детьми, одиноким пенсионерам и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в любом регионе РФ. Для этого нужно зайти на сайт продовольственного фонда «Красная Звезда» и оставить заявку в разделе контакты или позвонить по тел. 8 499 398 2018.«Фонд продовольственной помощи «Красная Звезда» www.forbs.top«Фонд продовольствия рус» http://фондпродовольствия.рус/«Бизнес помогает» http://бизнеспомогает.рф/«Мой Бизнес Помогает» https://мойбизнеспомогает.рф«Бизнес Рядом» http://бизнесрядом.рф/ Подробнее
В Кадастровой палате по Челябинской области 15 декабря пройдет горячая линия по вопросам владения земельными участками, граничащими с лесным фондом. Южноуральцев проконсультируют о порядке действия закона «О лесной амнистии», сообщает пресс-служба учреждения.На вопросы граждан ответит заместитель начальника отдела обработки документов и обеспечения учетных действий Кадастровой палаты по Челябинской области Людмила Гайнутдинова. «Закон о лесной амнистии действует с августа 2017 года, но порой к нам обращаются собственники земельных участков, которые оказались в сложной ситуации и не знают, как поступить – отмечает специалист Кадастровой палаты. – Всем позвонившим на нашу горячую линию мы постараемся помочь найти ответы на проблемные вопросы».Что делать, если земельный участок граничит с лесным фондом или пересекает земли леса? В каких случаях нужно согласовывать границы со смежниками или госорганами в области лесных отношений, а в каких можно обойтись без этого? Узнать ответы на эти и другие вопросы можно 15 декабря, с 10.00 до 12.00, по телефону: 8 (351) 728-75-00 (доб. номер – 2287).