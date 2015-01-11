Южноуральские продукты питания отмечены 19 наградами на конкурсе «100 лучших товаров России»

Источник: Фото из открытых источниковСемь предприятий – производителей продуктов питания Челябинской области по итогам 2020 года признаны победителями Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Производимые ими 19 видов продукции стали лауреатами и дипломантами конкурса, из них два вида товаров вошли в «Золотую сотню» и получили высшие награды конкурса, сообщает министерство сельского хозяйства.Сметана с массовой долей жира 25% от ОАО «Чебаркульское молоко» и фаготтини со вкусом шоколада и лесного ореха от челябинского «Первого хлебокомбината» вошли в «Золотую сотню» лучших отечественных товаров 2020 года, завоевав наивысший конкурсный балл. Кроме того, продукция ОАО «Чебаркульское молоко» награждена одной из высших наград конкурса — «Вкус качества».Пять видов продукции удостоены звания лауреата конкурса. Это также фаготтини со вкусом шоколада и лесного ореха «Первого хлебокомбината» и сметана с массовой долей жира 25 % от ОАО «Чебаркульское молоко», кроме этого лапша домашняя (ООО «Союзпищепром»), шпик соленый «Сало белорусское» (ГК «Калинка»), сливочное мороженое ТМ «CITRON» (ИП Тюрина Ирина Васильевна).Звания дипломанта конкурса удостоены 14 товаров: хлебец «Бородинский», батон «Зерновой», пряники «Уральская ярмарка», плюшка молочная с сахаром (АО «Первый хлебокомбинат»), творог зерненый 4% жирности («Чебаркульское молоко»), продукты торговой марки «Здоровое меню» — молоко овсяное и масло подсолнечное нерафинированное («Союзпищепром»), пиво «Премиум эль», «Дымное», «Свободный Крым» (ООО «Лаборатория живого пива»), морсы «Облепиха», «Клюква», «Шиповник», «Смородина» (ИП Саргсян Гор Норикович).Программа «100 лучших товаров России», давшая в свое время старт одноименному всероссийскому конкурсу, создана в 1998 году как инструмент реализации проектов, направленных на поддержку конкурентоспособности отечественных товаропроизводителей и стимулирование выпуска ими высококачественных конкурентных товаров. Предприятия, товары которых завоевали звание «Лауреат»или «Дипломант» на федеральном этапе конкурсаимеют право использовать логотип программы с указанием года участия в течение двух лет. По окончании срока действия декларации продукция снова может номинироваться на конкурс.