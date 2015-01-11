Тренируйся на Егозе — побеждай во всем мире..!

10-13 декабря 2020г. на горнолыжном комплексе в г. Миасс прошел 1 этап кубка России «Русмастерс» по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 4х дисциплинах:
Супер-гигант,
комбинация,
слалом-гигант
и специальный слалом.
От Озерска (а следовательно от Егозы в этих соревнованиях приняли участие Кулешов Владимир, Степанов Андрей, Зырин Иван, Зырина Ольга, Степанова Нина, Федорович Ольга, Ветлосемина Ирина
В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали:
❄Супер гигант:
1- место-Зырина Ольга
2 - место-Кулешов Владимир, Федорович Ольга,
3-место –Степанова Нина, Ветлосемина Ирина
❄Комбинация (супергигант+1 попытка слалома)
1-место-Федорович Ольга,
2-место Зырина Ольга,
3 место Ветлосемина Ирина Слалом
❄гигант:
1-место –Зырина Ольга,
2-место-Федорович Ольга ,
3-место-Степанова Нина
❄Специальный слалом:
1 место-Зырина Ольга,
2-место-Степанова Нина,
3-место-Кулешов Владимир, Ветлосемина Ирина
Федерация горных лыж г. Озерска