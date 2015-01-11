Тренируйся на Егозе — побеждай во всем мире..!

10-13 декабря 2020г. на горнолыжном комплексе в г. Миасс прошел 1 этап кубка России «Русмастерс» по горнолыжному спорту среди любителей и ветеранов в 4х дисциплинах:

Супер-гигант,

комбинация,

слалом-гигант

и специальный слалом.

От Озерска (а следовательно от Егозы в этих соревнованиях приняли участие Кулешов Владимир, Степанов Андрей, Зырин Иван, Зырина Ольга, Степанова Нина, Федорович Ольга, Ветлосемина Ирина

В своих возрастных группах на этих соревнованиях призерами стали:

❄Супер гигант:

1- место-Зырина Ольга

2 - место-Кулешов Владимир, Федорович Ольга,

3-место –Степанова Нина, Ветлосемина Ирина

❄Комбинация (супергигант+1 попытка слалома)

1-место-Федорович Ольга,

2-место Зырина Ольга,

3 место Ветлосемина Ирина Слалом

❄гигант:

1-место –Зырина Ольга,

2-место-Федорович Ольга ,

3-место-Степанова Нина

❄Специальный слалом:

1 место-Зырина Ольга,

2-место-Степанова Нина,

3-место-Кулешов Владимир, Ветлосемина Ирина

Федерация горных лыж г. Озерска