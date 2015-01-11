Реанимация онлайн. Родители в Челябинской области общаются с новорожденными по видеосвязи

В областной детской больнице в Челябинской области внедрили необычную и очень важную для родителей технологию — теперь они могут общаться с малышами через видеозвонки. Пока онлайн-реанимация есть только в одном отделении, но уже в ближайшее время может появиться и в других.

В прошлом году медицинское учреждение подключилось к проекту «Открытая реанимация», когда родителям тяжелобольных детей разрешили проводить в отделении столько времени, сколько требуется.

Однако ситуация с коронавирусом внесла ограничения — все посещения запретили. Специалисты нашли выход и стали устраивать видеозвонки и отправлять фотографии в мессенджерах.

https://vk.com/video-95452540_456239186

В пресс-службе больницы сообщили, что технологию опробовали в отделении реанимации и интенсивной терапии для новорожденных. Среди маленьких пациентов — в основном те, кто родился недоношенным и проведет под пристальным наблюдением врачей не один месяц.

Ранее медики каждый день по телефону рассказывали родителям, в каком состоянии находятся дети. А сейчас малыши стали ближе к мамам и папам, ведь те могут увидеть их своими глазами, проследить за развитием, а также посмотреть на условия, которые созданы в больнице.

«Теплые слова, родные интонации — это технологии лечения, которые давно доказали свою эффективность. Именно поэтому мы продолжаем «открывать» реанимацию для всех мам и пап, пусть и в режиме онлайн», — рассказала главный врач Челябинской областной детской больницы Галина Киреева.

В медучреждении не исключили, что подобный формат общения детей с родителями внедрят и в других отделениях.

https://www.cheltv.ru/reanimatsiya-onlajn/