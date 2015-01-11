2020-12-16YEKT11:00:00 | Губерния Алексей Текслер: Подключение к широкополосному Интернету малых населенных пунктов области - одна из ключевых задач Источник: Фото из открытых источников









В ближайшее время необходимо обеспечить доступом к широкополосному Интернету всех жителей региона, проживающих в малых населенных пунктах. Такую задачу на областном аппаратном совещании с руководителями муниципальных образований обозначил губернатор Алексей Текслер.«Этот год показал, насколько эта тема важна, - вы помните, когда у нас по весне было массовое дистанционное обучение. Подключение к широкополосному Интернету малых населенных пунктов области и решение вопроса по подключению всех социальных объектов – это одна из ключевых задач. Интернет стал неотъемлемой частью жизни людей, поэтому важно, чтобы южноуральцы имели к нему доступ», - отметил Алексей Текслер.О мерах, предпринимаемых региональным правительством для обеспечения жителей качественной связью, доложил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов. По словам руководителя ведомства, 97% домохозяйств должны быть обеспечены возможностью широкополосного доступа к сети Интернет к 2030 году. Это один из ключевых показателей национальной цели «Цифровая трансформация», обозначенной в Указе Президента № 474.В Челябинской области возможность выйти в Интернет имеют 86,5% домохозяйств, 73,4% имеют широкополосный доступ. Мобильной связью покрыто 92% территории, на которой проживает 98% населения. Цены на услуги связи в регионе одни из самых низких по УрФО и России.По словам Игоря Фетисова, все населенные пункты, интересные операторам с экономической точки зрения, обеспечены сотовой связью и доступом в Интернет. Без дополнительного стимулирования со стороны государства дальнейшее развитие сетей связи невозможно. Работа ведется как в рамках федеральных, так и региональных проектов.С 2019 года федеральным проектом «Информационная инфраструктура» до конца 2021 года предусмотрено подключение к широкополосному доступу к Интернет 1050 социально значимых объектов, более половины из которых – это школы и фельдшерско-акушерские пункты.«За два года к широкополосному доступу в Интернет подключены 669 объектов. На следующий год в плане на подключение 441 объект», - рассказал глава мининформа.В рамках другого федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в населенных пунктах, где проживает от 250 до 500 человек, должны быть установлены точки доступа к сети Интернет на скорости не менее чем 10 Мбит/сек. В эксплуатацию уже введены 256 точек доступа из 258. По двум точкам, это поселки Тыелга и Увильды, строительство будет завершено до конца 2020 года.Следующий шаг – обеспечение точками доступа к сети Интернет населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек. Соответствующие поправки в Закон «О связи» были приняты в апреле 2020 года. Если в этих населенных пунктах нет сотовой связи, точки доступа должны быть оборудованы средствами для ее оказания. Изменения коснутся 595 деревень и сел Челябинской области. Реализация проекта начнется не ранее следующего года из-за недофинансирования на федеральном уровне.В дополнение государственной программой «Развитие информационного общества в Челябинской области» предусмотрены субсидии на возмещение до 90% затрат операторам на развитие инфраструктуры связи. Ежегодно из областного бюджета на эти цели выделяется 15 млн рублей. В 2020 году при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера объем финансирования был увеличен и составил около 22 млн рублей. Благодаря проекту в 2020 году широкополосным доступом к Интернету обеспечены 30 деревень и сел региона, где проживает более 15 тыс. человек. Для сравнения: в 2018-2019 годах с использованием средств субсидии были построены сети связи в 27 населенных пунктах. Положительный эффект дало увеличение процента возмещения затрат с 50% до 90%, а также двухэтапность сбора заявок от операторов связи и интернет-провайдеров. Источник: Фото из открытых источниковВ ближайшее время необходимо обеспечить доступом к широкополосному Интернету всех жителей региона, проживающих в малых населенных пунктах. Такую задачу на областном аппаратном совещании с руководителями муниципальных образований обозначил губернатор Алексей Текслер.«Этот год показал, насколько эта тема важна, - вы помните, когда у нас по весне было массовое дистанционное обучение. Подключение к широкополосному Интернету малых населенных пунктов области и решение вопроса по подключению всех социальных объектов – это одна из ключевых задач. Интернет стал неотъемлемой частью жизни людей, поэтому важно, чтобы южноуральцы имели к нему доступ», - отметил.О мерах, предпринимаемых региональным правительством для обеспечения жителей качественной связью, доложил министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области. По словам руководителя ведомства, 97% домохозяйств должны быть обеспечены возможностью широкополосного доступа к сети Интернет к 2030 году. Это один из ключевых показателей национальной цели «Цифровая трансформация», обозначенной в Указе Президента № 474.В Челябинской области возможность выйти в Интернет имеют 86,5% домохозяйств, 73,4% имеют широкополосный доступ. Мобильной связью покрыто 92% территории, на которой проживает 98% населения. Цены на услуги связи в регионе одни из самых низких по УрФО и России.По словам Игоря Фетисова, все населенные пункты, интересные операторам с экономической точки зрения, обеспечены сотовой связью и доступом в Интернет. Без дополнительного стимулирования со стороны государства дальнейшее развитие сетей связи невозможно. Работа ведется как в рамках федеральных, так и региональных проектов.С 2019 года федеральным проектом «Информационная инфраструктура» до конца 2021 года предусмотрено подключение к широкополосному доступу к Интернет 1050 социально значимых объектов, более половины из которых – это школы и фельдшерско-акушерские пункты.«За два года к широкополосному доступу в Интернет подключены 669 объектов. На следующий год в плане на подключение 441 объект», - рассказал глава мининформа.В рамках другого федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» в населенных пунктах, где проживает от 250 до 500 человек, должны быть установлены точки доступа к сети Интернет на скорости не менее чем 10 Мбит/сек. В эксплуатацию уже введены 256 точек доступа из 258. По двум точкам, это поселки Тыелга и Увильды, строительство будет завершено до конца 2020 года.Следующий шаг – обеспечение точками доступа к сети Интернет населенных пунктов численностью от 100 до 500 человек. Соответствующие поправки в Закон «О связи» были приняты в апреле 2020 года. Если в этих населенных пунктах нет сотовой связи, точки доступа должны быть оборудованы средствами для ее оказания. Изменения коснутся 595 деревень и сел Челябинской области. Реализация проекта начнется не ранее следующего года из-за недофинансирования на федеральном уровне.В дополнение государственной программой «Развитие информационного общества в Челябинской области» предусмотрены субсидии на возмещение до 90% затрат операторам на развитие инфраструктуры связи. Ежегодно из областного бюджета на эти цели выделяется 15 млн рублей. В 2020 году при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера объем финансирования был увеличен и составил около 22 млн рублей. Благодаря проекту в 2020 году широкополосным доступом к Интернету обеспечены 30 деревень и сел региона, где проживает более 15 тыс. человек. Для сравнения: в 2018-2019 годах с использованием средств субсидии были построены сети связи в 27 населенных пунктах. Положительный эффект дало увеличение процента возмещения затрат с 50% до 90%, а также двухэтапность сбора заявок от операторов связи и интернет-провайдеров. AzAzA 2020-12-16YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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