2020-12-16YEKT11:00:00 | Губерния Алексей Текслер потребовал от глав ускорить проведение аукционов на покупку жилья по программе переселения Источник: Пресс-служба правительства Челябинской области









Сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел последнее в уходящем году областное аппаратное совещание со своими заместителями, министрами и главами городов и районов региона. Обсуждались итоги реализации программы расселения из ветхо-аварийного жилья.Алексей Текслер обратил внимание глав на необходимость своевременно проводить аукционы по покупке жилья в рамках программы переселения. Несмотря на то, что в целом государственная программа по расселению жителей области из аварийного жилья выполняется с опережением, есть пробуксовка в отдельных муниципальных образованиях региона (Карабашском, Златоустовском городских округах и др.), и это недопустимо, считает глава региона:«Мы из года в год – и это серьезное достижение – сохраняем объемы финансирования этой программы, у нас ежегодно под 2 млрд рублей направляется на эти цели, и на следующий год сохраняем финансирование. Такой динамики не было никогда, и потребность у людей в жилье большая. У нас в некоторых муниципалитетах новое жилье с советских времен не строилось, и только сейчас возводятся новые дома. Давайте вы проблемы будете заранее решать вместе с минстроем, если это необходимо. Тем, кто будет выполнять задачи в первую очередь, и будем помогать». При этом глава региона подчеркнул, что акцент надо делать на покупку и строительство для переселения граждан из аварийного жилья в новом жилфонде.«Обращаю внимание еще раз, что надо строить новое жилье. Пока же в 90% случаях покупается новое жилье, а в 10% - на вторичном рынке. Получается, что люди из одного ветхого жилья переезжают в другое старое жилье», - сказал губернатор.Как доложил министр строительства, инфраструктуры области Виктор Тупикин, в рамках регионального проекта на территории Челябинской области в 2020 году расселили больше аварийного жилья, чем планировали. Удалось расселить около 34,35 тыс. кв. м (2,25 тыс. человек) взамен ранее утвержденных плановых показателей – 22,47 тыс. кв.м. (1,24 тыс. чел.). Объем финансирования составил 2 162,4 млн рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 522,24 млн рублей.В рамках федерального проекта перед регионом поставлена задача по расселению до 1 сентября 2025 года всех многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Расселяемая площадь – 188,03 тыс. кв. м, запланированное количество расселенных граждан – 10,46 тыс. человек.В ноябре 2020 года между Минстроем России и Челябинской областью заключено дополнительное соглашение, в котором уточняются показатели по годам. Это было вызвано тем, что Правительством РФ в октябре, чтобы поддержать ускоренную реализацию федерального проекта, в Фонд содействия реформированию ЖКХ было направлено 50 млрд рублей (перераспределено часть средств лимитов финансовой поддержки 2022 года на 2020-2021 годы), с дальнейшим направлением этих средств в субъекты.Для Челябинской области это составило 705,89 млн рублей. После внесения этой суммы в бюджет Челябинской области средства будут доведены до муниципалитетов, где сосредоточен основной объем аварийного фонда – Копейский, Челябинский, Магнитогорский, Златоустовский, Миасский городские округа. По итогам аукционов средства будут направлены на покупку квартир путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов для расселения в период 2021-2022 годов аварийного фонда.По решению губернатора Алексея Текслера выделено в 2020 году дополнительное финансирование в рамках государственной программы (1 148,61 млн рублей) на расселение аварийного фонда в период 2020-2021 годов в объеме 23,00 тыс. кв. м жилья (1 110 человек), не включенного в федеральный проект.В 2020 году по программе переселения ввели восемь многоквартирных домов. Так, в Челябинске в этом году введено в эксплуатацию два 10-этажных дома; в Увельском районе – трехэтажный многоквартирный дом; в Кыштыме – пятиэтажный многоквартирный дом; в Троицке – два 10-этажных многоквартирных дома; в Верхнем Уфалее – два 5-этажных многоквартирных дома.До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще один дом в Челябинске (поселок Новосинеглазовский) и один дом в Пласте. Кроме того, две многоэтажки сдадут в начале 2021 года в Катав-Ивановском районе (Юрюзань). Также по итогам заключенных в 2020 году муниципальных контрактов осуществляется строительство жилых домов в городах Копейск, Карабаш, Златоуст, Кыштым, Миасс.Чтобы ускорить реализацию федерального проекта, в апреле 2020 года Фондом ЖКХ досрочно одобрена заявка Челябинской области на предоставление в текущем году финансовой поддержки, запланированной на 2021 год. Это позволило в 2020 году Копейску и Кыштыму провести аукционные мероприятия на инвестирование в строительство жилых домов в рамках заявки 2021 года.На реализацию мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда в областном бюджете на 2021 году предусмотрены средства в объеме 1 592,37 млн рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в объеме 454,86 млн рублей. Источник: Пресс-служба правительства Челябинской областиСегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел последнее в уходящем году областное аппаратное совещание со своими заместителями, министрами и главами городов и районов региона. Обсуждались итоги реализации программы расселения из ветхо-аварийного жилья.обратил внимание глав на необходимость своевременно проводить аукционы по покупке жилья в рамках программы переселения. Несмотря на то, что в целом государственная программа по расселению жителей области из аварийного жилья выполняется с опережением, есть пробуксовка в отдельных муниципальных образованиях региона (Карабашском, Златоустовском городских округах и др.), и это недопустимо, считает глава региона:«Мы из года в год – и это серьезное достижение – сохраняем объемы финансирования этой программы, у нас ежегодно под 2 млрд рублей направляется на эти цели, и на следующий год сохраняем финансирование. Такой динамики не было никогда, и потребность у людей в жилье большая. У нас в некоторых муниципалитетах новое жилье с советских времен не строилось, и только сейчас возводятся новые дома. Давайте вы проблемы будете заранее решать вместе с минстроем, если это необходимо. Тем, кто будет выполнять задачи в первую очередь, и будем помогать». При этом глава региона подчеркнул, что акцент надо делать на покупку и строительство для переселения граждан из аварийного жилья в новом жилфонде.«Обращаю внимание еще раз, что надо строить новое жилье. Пока же в 90% случаях покупается новое жилье, а в 10% - на вторичном рынке. Получается, что люди из одного ветхого жилья переезжают в другое старое жилье», - сказал губернатор.Как доложил министр строительства, инфраструктуры области, в рамках регионального проекта на территории Челябинской области в 2020 году расселили больше аварийного жилья, чем планировали. Удалось расселить около 34,35 тыс. кв. м (2,25 тыс. человек) взамен ранее утвержденных плановых показателей – 22,47 тыс. кв.м. (1,24 тыс. чел.). Объем финансирования составил 2 162,4 млн рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 522,24 млн рублей.В рамках федерального проекта перед регионом поставлена задача по расселению до 1 сентября 2025 года всех многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года. Расселяемая площадь – 188,03 тыс. кв. м, запланированное количество расселенных граждан – 10,46 тыс. человек.В ноябре 2020 года между Минстроем России и Челябинской областью заключено дополнительное соглашение, в котором уточняются показатели по годам. Это было вызвано тем, что Правительством РФ в октябре, чтобы поддержать ускоренную реализацию федерального проекта, в Фонд содействия реформированию ЖКХ было направлено 50 млрд рублей (перераспределено часть средств лимитов финансовой поддержки 2022 года на 2020-2021 годы), с дальнейшим направлением этих средств в субъекты.Для Челябинской области это составило 705,89 млн рублей. После внесения этой суммы в бюджет Челябинской области средства будут доведены до муниципалитетов, где сосредоточен основной объем аварийного фонда – Копейский, Челябинский, Магнитогорский, Златоустовский, Миасский городские округа. По итогам аукционов средства будут направлены на покупку квартир путем инвестирования в строительство многоквартирных жилых домов для расселения в период 2021-2022 годов аварийного фонда.По решению губернатора Алексея Текслера выделено в 2020 году дополнительное финансирование в рамках государственной программы (1 148,61 млн рублей) на расселение аварийного фонда в период 2020-2021 годов в объеме 23,00 тыс. кв. м жилья (1 110 человек), не включенного в федеральный проект.В 2020 году по программе переселения ввели восемь многоквартирных домов. Так, в Челябинске в этом году введено в эксплуатацию два 10-этажных дома; в Увельском районе – трехэтажный многоквартирный дом; в Кыштыме – пятиэтажный многоквартирный дом; в Троицке – два 10-этажных многоквартирных дома; в Верхнем Уфалее – два 5-этажных многоквартирных дома.До конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию еще один дом в Челябинске (поселок Новосинеглазовский) и один дом в Пласте. Кроме того, две многоэтажки сдадут в начале 2021 года в Катав-Ивановском районе (Юрюзань). Также по итогам заключенных в 2020 году муниципальных контрактов осуществляется строительство жилых домов в городах Копейск, Карабаш, Златоуст, Кыштым, Миасс.Чтобы ускорить реализацию федерального проекта, в апреле 2020 года Фондом ЖКХ досрочно одобрена заявка Челябинской области на предоставление в текущем году финансовой поддержки, запланированной на 2021 год. Это позволило в 2020 году Копейску и Кыштыму провести аукционные мероприятия на инвестирование в строительство жилых домов в рамках заявки 2021 года.На реализацию мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда в областном бюджете на 2021 году предусмотрены средства в объеме 1 592,37 млн рублей, в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в объеме 454,86 млн рублей. AzAzA 2020-12-16YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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