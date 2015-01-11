Публичная библиотека поможет упростить ваше обучение

Специалисты Челябинской областной универсальной научной библиотеки уже не первый год ведут активную работу со студентами и научными работниками. Она помогает быстро получить нужную информацию для диссертации или диплома и не только.Например, в рамках проекта «Дни науки в научной библиотеке» обслуживание пользователей проводится по трем направлениям: старшеклассники, молодые специалисты и профессионалы разных специальностей. В работе с пользователями применяются фонды ЧОУНБ, в том числе уникальный фонд материалов по ТРИЗ.Так, в ноябре и декабре этого года в отделе обслуживания ЧОУНБ были организованы «Дни молодого специалиста», где читатели библиотеки знакомились с книжным фондом ЧОУНБ, электронными информационными ресурсами и услугами библиотеки, которые обладают мощным потенциалом для образовательного процесса.Помимо этого, по предварительной записи организуются просмотры литературы для студентов и специалистов по темам специализаций.Также информационно-библиографический отдел ЧОУНБ приглашает научных работников, магистрантов и специалистов в «Кабинет ученого». Уютный зал с фондом универсальных и отраслевых, энциклопедических, справочных и библиографических изданий – включая государственные библиографические указатели Российской книжной палаты за последние 2 года («Книги России», «Статьи из российских журналов», «Статьи из российских газет»).На авторизированных рабочих местах вы можете поработать с электронным каталогом и подписными сетевыми ресурсами библиотеки, в том числе с электронной библиотекой диссертаций.Сотрудники отдела проконсультируют вас в поиске необходимой литературы и составлении библиографического описания документа, организуют индивидуальное информирование по тематическим и отраслевым запросам, а еще – предоставят издания из других отделов библиотеки по предварительному заказу.«Платные тематические подборы литературы к научным работам, редактирование библиографического описания списков литературы, проведение ретропоиска документов за несколько лет, копирование выполняются согласно Перечню дополнительных платных услуг», – напоминает заведующая информационно-библиографическим отделом Марина Сутягина.