2020-12-18YEKT09:00:00 | Новости Городские новости В следующем году будет продолжен ремонт озерских дорог В настоящее время главный финансовый документ Озерского городского округа передан на рассмотрение в Собрание депутатов. На профильных комиссиях идёт работа над бюджетами управлений.

На этой неделе прошло обсуждение бюджетов следующих управлений: образования, культуры, физической культуры и спорта, капитального строительства и благоустройства, социальной защиты населения, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Также рассматривались муниципальные программы администрации: «Оздоровление экологической обстановки», «Охрана труда», «Противодействие коррупции», «Молодёжь».

Отметим, что в обсуждении помимо депутатов принимают участие профильные заместители главы округа, руководители управлений, их заместители и бухгалтеры.

Председатель Собрания депутатов Озерского городского округа Сергей Гергенрейдер:

– Я считаю, что все комиссии важные, но из подразделений я бы выделил управление образования и УКСиБ, поскольку их работа непосредственно влияет на качество жизни жителей округа.

На сферу образования направляется порядка сорока процентов бюджета округа. Это по сути бренд нашего города, который обязательно надо сохранить. Бюджет управления секвестированию не подвергался, напротив нам удалось максимально его сохранить и даже проиндексировать. Надеюсь, что в этой сфере в будущем году всё будет хорошо, всё будет в плановом порядке.





УКСиБ – это ремонт и содержание дорог, улиц, освещение и ещё ряд важных задач. Здесь удалось оптимизировать затраты, средств конечно добавлено не так много, но достаточно для того, чтобы управление исполняло все возложенные на него функции. В течение года, по результатам аукционных процедур, должна появляться экономия средств, которая будет направлена на обеспечении ряда статей расходов. Будет продолжена работа по замене светодиодных светильников, начнётся работа по ремонту тротуаров. Этот процесс рассчитан на несколько лет, но начнётся он уже в 2021 году.





Что касается благоустройства, конечно, хотелось бы направить больше средств. Тем не менее, мы видим, что даже в рамках существующего финансирования за последние годы в округе была проведена большая работа по ремонту дорог.





Несмотря на пандемию, за счёт субсидии на строительство ледовой арены «Высота» бюджет округа стал даже несколько больше.





В 2021 году мы ждём положительных изменений. В первую очередь будет сдан один из крупных объектов – это «Высота». Кроме того, будет выполнен ремонт ряда дорог. Мы надеемся получить субсидию на ремонт Озерского шоссе, чтобы произвести его полный или частичный ремонт. Конечно же будет продолжена работа по текущим ремонтам, как ямочным, так и карточным, которые будут осуществляться как в городе, так и в посёлках.

Председатель Собрания депутатов особо отметил, что благодаря работе главы округа и специалистов администрации удалось минимизировать многие статьи расходов, но при этом обеспечить их финансирование. Сергей Гергенрейдер подчеркнул, что в соответствии с бюджетным кодексом бюджет округа является дефицитным, но важно понимать, что город отчисляет в бюджеты разных уровней в два раза больше средств, чем возвращается обратно. Он также обратил внимание на то, что доходная часть бюджета в 2020 году несколько снизилась из-за пандемии, но большая заслуга администрации округа в том, что серьёзных потерь и сокращений удалось избежать.

По результатам работы депутатских комиссий в администрацию были направлены рекомендации по внесению в бюджет ряда изменений. В частности, было предложено увеличить финансирование содержания сквера в посёлке Новогорный, мемориала в посёлке Метлино, увеличить финансирование программы «Оздоровление экологической обстановки», перенести средства с ремонта улицы Октябрьской на ремонт автодороги по улице Парковая. Добавить финансирование для решения давний проблемы посёлка Метлино – ремонт водоразборных колонок.

На следующей неделе планируется рассмотреть бюджеты управлений: жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и имущественных отношений. Напомним, что на 22 декабря намечены публичные слушания по проекту бюджета округа. 24 декабря планируется провести второе чтение бюджета с учетом поправок, предложенных депутатским корпусом и общественностью. Принять главный финансовый документ Озерского городского округа планируется на сессии 25 декабря.

Информация предоставлена: На этой неделе прошло обсуждение бюджетов следующих управлений: образования, культуры, физической культуры и спорта, капитального строительства и благоустройства, социальной защиты населения, управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Также рассматривались муниципальные программы администрации: «Оздоровление экологической обстановки», «Охрана труда», «Противодействие коррупции», «Молодёжь».Отметим, что в обсуждении помимо депутатов принимают участие профильные заместители главы округа, руководители управлений, их заместители и бухгалтеры.Председатель Собрания депутатов Озерского городского округаПредседатель Собрания депутатов особо отметил, что благодаря работе главы округа и специалистов администрации удалось минимизировать многие статьи расходов, но при этом обеспечить их финансирование.подчеркнул, что в соответствии с бюджетным кодексом бюджет округа является дефицитным, но важно понимать, что город отчисляет в бюджеты разных уровней в два раза больше средств, чем возвращается обратно. Он также обратил внимание на то, что доходная часть бюджета в 2020 году несколько снизилась из-за пандемии, но большая заслуга администрации округа в том, что серьёзных потерь и сокращений удалось избежать.По результатам работы депутатских комиссий в администрацию были направлены рекомендации по внесению в бюджет ряда изменений. В частности, было предложено увеличить финансирование содержания сквера в посёлке Новогорный, мемориала в посёлке Метлино, увеличить финансирование программы «Оздоровление экологической обстановки», перенести средства с ремонта улицы Октябрьской на ремонт автодороги по улице Парковая. Добавить финансирование для решения давний проблемы посёлка Метлино – ремонт водоразборных колонок.На следующей неделе планируется рассмотреть бюджеты управлений: жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и имущественных отношений. Напомним, что на 22 декабря намечены публичные слушания по проекту бюджета округа. 24 декабря планируется провести второе чтение бюджета с учетом поправок, предложенных депутатским корпусом и общественностью. Принять главный финансовый документ Озерского городского округа планируется на сессии 25 декабря.Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа AzAzA 2020-12-18YEKT09:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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