2020-12-18YEKT11:00:00 | Губерния Южноуральские поисковики подвели итоги полевого сезона Источник: Молодежный ресурсный центр









В историческом парке «Россия – Моя история» состоялось торжественное закрытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2020». Итоги работы в год 75-летия Великой Победы подвели представители 41 поискового отряда со всей Челябинской области, сообщает Молодежный ресурсный центр.Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил приветствиеюжноуральским поисковикам, отметив значимость их деятельности: «Трудная и кропотливая работа поисковиков нужна нам, чтобы помнить, какой ценой нашим предкам далась Победа. Ваш труд по увековечению памяти погибших при защите Отечества – пример подлинного патриотизма и уважения защитников Родины».Первый заместитель министра образования и науки региона Елена Коузова наградила особо отличившихся бойцов благодарственными письмами за значительный вклад в увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны и развитие поискового движения в Челябинской области. Также были вручены медали «За отличие в поисковом движении III степени» Татьяне Первушиной, руководителю поискового отряда «Пламя», и Александру Григорьеву, бойцу поискового отряда «Память».«Уважаемые поисковики, хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете огромную работу по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Передавайте свой опыт, свои знания, умения и способности. Вы мотивируете молодежь на правильное отношение к собственной жизни и на уважение к истории и памяти своей Родины», – отметила Елена Коузова.Ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России» Елена Цунаева также обратилась к поисковикам:«Спасибо большое командирам поисковых отрядов, рядовым участникам Поискового движения России за то, что достаточно быстро и оперативно перестроили свои планы, приняли участие в проекте «Судьба солдата онлайн», все вместе помогали модерировать «Бессмертный полк». Я точно знаю, что каждый из вас сделал абсолютно все возможное, чтобы этот особенный год состоялся. Особенно хочу поблагодарить ребят за инициативу проведения медиафорума патриотических организаций «Пусть знает вся Россия», поскольку освещение нашей деятельность важно. Надеюсь, что и на следующий год площадка в Челябинской области сохранится, потому что важно делать не только доброе дело, но и еще и правильно рассказывать, как это делается, почему и ради кого. Традиционно на высоком уровне прошли военно-поисковые сборы «К поиску готов!», выражаю слова благодарности всей большой команде, которые провели сборы от начала и до конца».В рамках мероприятия прошел и семинар для руководителей поисковых отрядов, где обсудили итоги работы за 2020 год, правильное оформление документов и затронули тему формирования Ассоциации школьных поисковых отрядов. А бойцам провели экскурсию по выставке «Фронтовой портрет. Судьба солдата».Справка: в состав Челябинского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» входит 41 поисковый отряд (более 400 участников). В рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2020» челябинские поисковики приняли участие в поисково-разведывательных экспедициях на места боев Великой Отечественной войны в Ленинградской, Сахалинской, Тверской, Псковской, Волгоградской, Новгородской, Курской, Смоленской областях, Республики Карелия, Республики Крым. Общее количество участников поисковых экспедиций – 197, поднятых и перезахороненных солдат – 215. В ходе экспедиций найдено 7 медальонов, один из них прочитан и ведется активный поиск родственников. Источник: Молодежный ресурсный центрВ историческом парке «Россия – Моя история» состоялось торжественное закрытие регионального этапа Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2020». Итоги работы в год 75-летия Великой Победы подвели представители 41 поискового отряда со всей Челябинской области, сообщает Молодежный ресурсный центр.Губернатор Челябинской областинаправил приветствиеюжноуральским поисковикам, отметив значимость их деятельности: «Трудная и кропотливая работа поисковиков нужна нам, чтобы помнить, какой ценой нашим предкам далась Победа. Ваш труд по увековечению памяти погибших при защите Отечества – пример подлинного патриотизма и уважения защитников Родины».Первый заместитель министра образования и науки регионанаградила особо отличившихся бойцов благодарственными письмами за значительный вклад в увековечение памяти погибших при защите Отечества в годы Великой Отечественной войны и развитие поискового движения в Челябинской области. Также были вручены медали «За отличие в поисковом движении III степени», руководителю поискового отряда «Пламя», и, бойцу поискового отряда «Память».«Уважаемые поисковики, хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете огромную работу по сохранению исторической памяти и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Передавайте свой опыт, свои знания, умения и способности. Вы мотивируете молодежь на правильное отношение к собственной жизни и на уважение к истории и памяти своей Родины», – отметила Елена Коузова.Ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России»также обратилась к поисковикам:«Спасибо большое командирам поисковых отрядов, рядовым участникам Поискового движения России за то, что достаточно быстро и оперативно перестроили свои планы, приняли участие в проекте «Судьба солдата онлайн», все вместе помогали модерировать «Бессмертный полк». Я точно знаю, что каждый из вас сделал абсолютно все возможное, чтобы этот особенный год состоялся. Особенно хочу поблагодарить ребят за инициативу проведения медиафорума патриотических организаций «Пусть знает вся Россия», поскольку освещение нашей деятельность важно. Надеюсь, что и на следующий год площадка в Челябинской области сохранится, потому что важно делать не только доброе дело, но и еще и правильно рассказывать, как это делается, почему и ради кого. Традиционно на высоком уровне прошли военно-поисковые сборы «К поиску готов!», выражаю слова благодарности всей большой команде, которые провели сборы от начала и до конца».В рамках мероприятия прошел и семинар для руководителей поисковых отрядов, где обсудили итоги работы за 2020 год, правильное оформление документов и затронули тему формирования Ассоциации школьных поисковых отрядов. А бойцам провели экскурсию по выставке «Фронтовой портрет. Судьба солдата».Справка: в состав Челябинского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» входит 41 поисковый отряд (более 400 участников). В рамках Всероссийской акции «Вахта Памяти – 2020» челябинские поисковики приняли участие в поисково-разведывательных экспедициях на места боев Великой Отечественной войны в Ленинградской, Сахалинской, Тверской, Псковской, Волгоградской, Новгородской, Курской, Смоленской областях, Республики Карелия, Республики Крым. Общее количество участников поисковых экспедиций – 197, поднятых и перезахороненных солдат – 215. В ходе экспедиций найдено 7 медальонов, один из них прочитан и ведется активный поиск родственников. AzAzA 2020-12-18YEKT11:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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