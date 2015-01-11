2020-12-18YEKT16:00:00 | Губерния 233 автоволонтера помогают врачам в Челябинской области Источник:









Для помощи медикам в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в регионе активно привлекают добровольцев. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт в рамках традиционной пресс-конференции.

На территории области работают 233 автоволонтера, дополнительно 97 машин предоставили органы местного самоуправления, 118 машин передали предприятия, еще 59 машин направлены для работы из гаража правительства Челябинской области. «Ситимобил» заключили соглашение о предоставлении 40 автомобилей для перевозки медработников до 31 января.«Сегодня достаточно серьезно усилен автопарк поликлиник, прежде всего это необходимо для того, чтобы у каждого участкового врача была возможность доехать на вызов на автомобиле. Эта задача сейчас мониторится ежедневно, соответственно перебрасывается транспорт на те поликлиники, где это необходимо», – подчеркнула Ирина Гехт.В медорганизациях Челябинской области работают 774 студента ЮУГМУ. Врачами-стажерами трудоустроены 126 человек, средним медперсоналом – 477 человек, младшим медперсоналом – 64 человека. На госпитальных базах работают 13 педагогических работников и 23 в первичном звене.«Мы поняли, что психологическая помощь на базах – очень важный элемент. Психологи появились на всех госпитальных базах для того, чтобы снимать страхи и напряжение у пациентов», – отметила Ирина Гехт.Также в медицинских организациях области проходят практику 1 674 студента-медика. Они работают в колл-центрах и в регистратурах поликлиник. За счет средств областного бюджета они получат выплаты за прохождение производственной практики.На сегодняшний день в регионе в регионе подтвержден 32 101 случай заболевания COVID-19. За прошедшие сутки прирост заболевших составил 312 человек. Средний темп прироста сохранился на уровне 1%. Свободный коечный фонд в связи со снижением числа госпитализаций увеличивается. Если ранее он составлял 22,6%, то сейчас достиг 23,2%. Также в регионе снизилось число вызовов неотложной помощи. Лекарственными препаратами на амбулаторном этапе лечения обеспечены 27 300 пациентов за счет средств областного бюджета и почти 5 000 за счет федеральной казны. Источник: http://news.myseldon.com Для помощи медикам в борьбе с распространением коронавирусной инфекцией в регионе активно привлекают добровольцев. Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт в рамках традиционной пресс-конференции.На территории области работают 233 автоволонтера, дополнительно 97 машин предоставили органы местного самоуправления, 118 машин передали предприятия, еще 59 машин направлены для работы из гаража правительства Челябинской области. «Ситимобил» заключили соглашение о предоставлении 40 автомобилей для перевозки медработников до 31 января.«Сегодня достаточно серьезно усилен автопарк поликлиник, прежде всего это необходимо для того, чтобы у каждого участкового врача была возможность доехать на вызов на автомобиле. Эта задача сейчас мониторится ежедневно, соответственно перебрасывается транспорт на те поликлиники, где это необходимо», – подчеркнула Ирина Гехт.В медорганизациях Челябинской области работают 774 студента ЮУГМУ. Врачами-стажерами трудоустроены 126 человек, средним медперсоналом – 477 человек, младшим медперсоналом – 64 человека. На госпитальных базах работают 13 педагогических работников и 23 в первичном звене.«Мы поняли, что психологическая помощь на базах – очень важный элемент. Психологи появились на всех госпитальных базах для того, чтобы снимать страхи и напряжение у пациентов», – отметила Ирина Гехт.Также в медицинских организациях области проходят практику 1 674 студента-медика. Они работают в колл-центрах и в регистратурах поликлиник. За счет средств областного бюджета они получат выплаты за прохождение производственной практики.На сегодняшний день в регионе в регионе подтвержден 32 101 случай заболевания COVID-19. За прошедшие сутки прирост заболевших составил 312 человек. Средний темп прироста сохранился на уровне 1%. Свободный коечный фонд в связи со снижением числа госпитализаций увеличивается. Если ранее он составлял 22,6%, то сейчас достиг 23,2%. Также в регионе снизилось число вызовов неотложной помощи. Лекарственными препаратами на амбулаторном этапе лечения обеспечены 27 300 пациентов за счет средств областного бюджета и почти 5 000 за счет федеральной казны. AzAzA 2020-12-18YEKT16:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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