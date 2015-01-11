Южноуральским родителям разрешили присутствовать на новогодних утренниках в детсадах

Новогодние утренники в детсадах Челябинской области могут пройти с присутствием родителей – однако к этому вопросу необходимо подойти крайне осторожно.

Об этом сообщила журналистам первый замминистра образования и науки региона Елена Коузова.

По ее словам, решение о доступе родителей на празднование должно приниматься на уровне руководителей каждого конкретного дошкольного учреждения, так как в каждом сложилась своя санитарно-эпидемиологическая ситуация.

«Мы с одной стороны должны соблюдать групповую изоляцию воспитанников, с другой – понимаем, что родители приводят детей в садик, контактируют через них. Поэтому, присутствовать, конечно, можно. Но обязательно с неукоснительным соблюдением необходимых санитарных мер. Это вопрос договоренности с детсадом, с заведующими. Все решаемо, но надо только без давления. Надо уметь договариваться», – отметила Елена Коузова.

Напомним, 24 ноября начальник управления общего образования министерства образования региона Елена Тюрина издала обращение к руководителям органов местного самоуправления в сфере образования, в котором она просила обеспечить групповую изоляцию воспитанников и обеспечить проведение новогодних праздничных мероприятий для детей силами сотрудников детсадов без участия приглашенных лиц и родителей.

По словам первого замгубернатора Челябинской области Ирины Гехт, вопрос проведения утренников без участия родителей стал одним из наиболее задаваемых и болезненных для общественности. Возможно, именно по этой причине представители Минобра пошли на послабления.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskim-roditelyam-razreshili-prisutstvovat-na-novogodnih-utrennikah-v-detsadah_132725.html