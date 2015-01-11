Диетолог представила специальное антикоронавирусное меню

Врач-диетолог и кулинарный блогер Нурия Дианова представила специальное меню, которое поможет противостоять COVID-19 – правильно подобранные продукты помогут укрепить иммунитет в период пандемии.

По мнению диетолога, в рационе обязательно должны присутствовать белки, микроэлементы и стандартный набор витаминов, особенно С и D. В качестве примера Нурия Дианова привела возможный рацион одного дня.

«На завтрак – это каша с кусочком сыра, в котором содержится животный белок, а в каше – растительный. Каша на молоке – идеальна, если вы усваиваете молоко. И к этому добавить чашку кофе и несколько сухофруктов, например, курагу, которые дадут вам клетчатку», – посоветовала врач.

На обед потребуется больше животных белков, содержащихся, например, в курице или рыбе. Также не следует забывать про овощи, в том числе картошку, это источник углеводов. А вечером на ужин лучше приготовить что-то легкое.

«Можно сделать овощной омлет. Для этого замороженные овощи надо залить припущенной омлетной смесью, добавить маленький кусочек хлеба и все. Вы получили белки, немножко жиров, углеводы и много клетчатки. Когда таким образом, без фанатизма, выстроен дневной рацион, то организм в течение дня получает материал для укрепления иммунитета, в том числе для выработки антител», – пояснила Нурия Дианова.

По ее словам, важно знать свои ограничения по здоровью и следовать принципам сбалансированного, здорового питания. Тогда не понадобится никаких особых диет.

К примеру, на перекус можно съесть 50‒100 граммов творога и какой-нибудь фрукт. А на полдник идеально подойдут хлебцы и хумус, и это будет гораздо лучше, чем кофе с печеньем или сладкой булочкой.

https://dostup1.ru/society/Dietolog-predstavila-spetsialnoe-antikoronavirusnoe-menyu_132785.html