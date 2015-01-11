Людмила Денисова – и помощник, и психолог, и друг

Все, кто когда-либо встречал Людмилу Фёдоровну знают, что она человек удивительный, чуткий и доброжелательный. Каждый день она видит людей, от которых отвернулись близкие, махнули рукой знакомые и соседи, которые отчаялись и, порой, даже не надеются получить помощь. Тем не менее за годы работы для неё эти ситуации не стали рутиной, судьбу каждого подопечного она принимает близко к сердцу, старается найти общий язык с людьми, помогает им, а зачастую становиться для них опорой и поддержкой.
22 декабря Людмила Фёдоровна отметила своё семидесятилетие. Одним из первых в день юбилея её поздравил Андрей Кузнеченков:
– Более десяти лет Людмила Фёдоровна является членом Общественной палаты Озерского городского округа. При её участии сделано очень много. Она также является сопредседателем комиссии по социальной политике, которая много внимания уделяет вопросам детского питания в школах, транспортного обслуживания, образования, медицины. К ней обращаются озерчане не только, как к работнику Комплексного центра, но и как к руководителю «серебряных» волонтёров.
– Человек – это самое главное в нашем обществе. Если человеку тяжело, он страдает от каких-то проблем и не может решить их самостоятельно, здесь приходит на помощь наша служба, – рассказывает о своей работе Людмила Денисова. – Работа социальных служб перекликается с волонтёрством. У нас одна задача – помочь человеку. В каждой ситуации всегда проблема индивидуальная, особая, в которую надо вникнуть и решить её. Но одна я бы, конечно, не справилась, в этой работе задействовано много специалистов, работает большой коллектив замечательных людей.
Информация предоставлена: пресс-службой администрации Озерского городского округа