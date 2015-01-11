Cостоялось выездное совещание специалистов-экологов из муниципалитетов Челябинской области

18 декабря в г. Кыштыме состоялось выездное совещание специалистов экологов муниципальных образований и Министерства экологии Челябинской области по итогам 2020 года и вопросам организации мероприятий в рамках Плана реализации концепции формирования экологической культуры населения Челябинской области на 2021 год.

Марина Дымова (начальник управления экологического просвещения, работы с обращениями граждан и документооборота Министерства экологии Челябинской области) отметила положительную динамику в развитии экологической культуры. Огласила результаты, которые были получены муниципалитетами в ходе реализации мероприятий в 2020 году. Поблагодарила экологов за хорошую работу с волонтерами, по итогам 2020 года Челябинская область вошла в топ-7 регионов Всероссийской акции «Вода России» по уборке берегов от мусора.

В Озерск были переданы благодарственные письма, подписанные министром экологии Сергеем Лихачевым для волонтеров, активно участвовавших в экологических акциях, а также для победителей в региональном конкурсе «Подарок для Елки!» дипломы и сладкие подарки, которые ребята получат в ближайшее время.

Выражаем глубокую признательность всех эко активистам, с вами легче делать мир лучше!

Информация отдела охраны окружающей среды администрации.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45360/