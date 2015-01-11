Южноуральские хоккеисты в НХЛ

В середине января стартует новый чемпионат НХЛ, а редакция спортивного онлайн-издания Метарейтингс вспомнила всех хоккеистов Южного Урала, которые готовятся к сезону в сильнейшей лиге мира и являются лидерами своих команд.

В нашем списке нет игроков, которые сейчас выступают в КХЛ и могут уехать, а также нет игроков, которые начинают сезон в АХЛ и в любой момент могут подняться в НХЛ. Таких у нас тоже очень много.

Евгений Малкин, «Питтсбург».

Один из лучших центральных нападающих мирового хоккея, воспитанник магнитогорского «Металлурга». За всю свою карьеру Евгений сыграл только за две команды – «Металлург» и «Питтсбург». Сейчас хоккеисту 34 года, он трехкратный обладатель Кубка Стэнли и двукратный чемпион мира в составе сборной России. Лучший новичок НХЛ сезона 2006/07. Первый российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи» – приза самому ценному игроку плей-офф НХЛ. Занимает третье место среди российских хоккеистов по количеству очков в регулярных чемпионатах НХЛ и второе место по голам и по количеству очков в плей-офф.

Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Уроженец города Коркино, воспитанник хоккейных школ «Трактора» и подмосковного «Витязя». Лучший в НХЛ из тех, кого не выбрали на драфте. Победитель Кубка Гагарина в 2015 году, чемпион мира среди молодежи и обладатель индивидуальных наград «Золотой шлем» (КХЛ, 2015), «Колдер Трофи» (НХЛ, 2016) и «Харламов Трофи» (2016).

Евгений Кузнецов, «Вашингтон»

Воспитанник челябинского «Трактора», двукратный чемпион мира, чемпион мира среди молодежи, обладатель Кубка Стэнли. Один из самых харизматичных хоккеистов в мире, за всю свою карьеру он выступал только за два клуба – «Трактор» и «Вашингтон».

Евгений Дадонов, «Оттава»

Воспитанник челябинского «Трактора», стал звездой НХЛ после двух проведенных лет в лиге рангом ниже. Чемпион мира и двукратный обладатель Кубка Гагарина.

Валерий Ничушкин, «Колорадо»

Воспитанник челябинского «Трактора», который испытал за свою карьеру и тонны обожания, и тонны насмешек. Был одним из самых перспективных юных талантов, но так и не раскрыл свой сумасшедший потенциал. Тем не менее, прямо сейчас он один из самых заметных и полезных игроков НХЛ.

Никита Нестеров, «Калгари»

Воспитанник челябинского «Трактора», Олимпийский чемпион. В каком бы клубе ни играл Никита, вокруг него всегда строится защитная тактика команды. Надежный защитник с великолепным броском, такие хоккеисты всегда на вес золота.

Виталий Абрамов, «Оттава»

Воспитанник челябинского «Трактора», который не сыграл за «Трактор» ни одного матча, а уехал за океан в возрасте 17 лет. Пробивался в НХЛ через низшие канадские лиги, сейчас ему 22 года, а этот сезон должен стать для него определяющим в карьере.

Антон Худобин, «Даллас»

Вратарь, воспитанник казахстанской и магнитогорской школы хоккея. Раскрылся поздно, но в прошлом сезоне, уже в возрасте 34 года, стал лучшим хоккеистом своего клуба «Даллас» и дотащил его до финала Кубка Стэнли. Чемпион мира в составе сборной России.

Илья Самсонов, «Вашингтон»

Вратарь, воспитанник магнитогорского «Металлурга». После отъезда за океан в возрасте 21 года, два года провел в фарм-клубе в АХЛ, но сумел подняться в основную команду и навязал конкуренцию основному вратарю. Обладатель Кубка Гагарина.

Эти хоккеисты, воспитанники южноуральского хоккея, начнут сезон в НХЛ, но по ходу чемпионата к ним присоединятся и другие. Болеем за наших и желаем им только удачи!