ЦСКА еще не получил предложений по Влашичу

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал слухи об уходе полузащитника Николы Влашича в другой клуб — пишет спортивный клуб Всё Про Спорт. Он сообщил что в данный момент стоимость команды значительно превышает сто миллионов евро, но нельзя сказать, что Влашич — важнейшая ее часть. Он, безусловно, хороший игрок, но футбол — игра командная. Поодиночке оценивать важность игрока сложно, ведь это не бокс. Относительно перехода игрока в другой клуб Гинер добавил:

«Неоднократно говорил, что я вижу спрос, когда у меня на столе лежит какое-то предложение. По Влашичу пока ничего не было. А потом открываю газету: то он в «Рому» идет, то в «Наполи», то в «Манчестер Юнайтед».»