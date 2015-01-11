2020-12-25YEKT13:00:00 | Губерния Воспитанники центра помощи детям Катав-Ивановска получили звание «Покорители Горного Урала» Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области









Исполнительный директор ассоциации муниципальных образований горнозаводского края Челябинской области Александр Решетов вручил команде ребят из центра помощи детям Катав-Ивановского района сертификат и медаль «Покоритель Горного Урала».Уральские горы считаются одними из древнейших, их возраст около 350 миллионов лет. В 2019 году ассоциация «Горный Урал» запустила крупнейший проект «Покоритель Горного Урала», который направлен на пропаганду пешего туризма по горному Уралу и здорового образа жизни, поощрение туристов, желающих изучить все главные достопримечательности Южного Урала. Участники проекта должны покорить 7 и более вершин.Воспитанники центра помощи детям Катав-Ивановска ведут активный образ жизни. Каникулы и выходные дни всегда проводят с пользой. Их туристическая копилка ежегодно пополняется все новыми вершинами. На предложение принять участие в проекте «Покоритель Горного Урала» откликнулись с большим удовольствием. Семь горных вершин остались за плечами юных туристов в уходящем году: Большой Иремель (1582 м), Нургуш (1406 м), хребет Зюраткуль (1175 м), Большой Шелом (1427 м), Бахмур (874 м), Откликной гребень (1155 м), Круглица (1178 м). Продолжительность походов составляла три дня, появились новые маршруты. Самым младшим туристам минуло чуть более девяти лет.«Я покорил 7 вершин в этом году, среди них две новые, но мы с ребятами на этом не остановимся, — говорит Сергей, воспитанник центра и студент Катав-Ивановского индустриального техникума. — Мы пещеры изведали и сплавляемся по рекам. Сертификат и медаль — это хороший стимул для новых достижений. Мы стремимся не только покорять новые вершины, а также своих друзей к этому приобщаем. Спасибо организаторам проекта».«Туристко-краеведческая деятельность остается одним из важных направлений воспитательной работы с детьми. Ведь где, как не в походах, у подростков развивается взаимопомощь и взаимовыручка. Походы помогают овладеть навыками самообслуживания, учат ответственности, помогают социализироваться. У ребят появились новые цели и новые задачи. В следующем году планируем начать прохождение второго этапа «Покорители пещер», — поделился планами Алик Бадритдинов, инструктор по физкультуре центра помощи детям Катав-Ивановска. Источник: пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской областиИсполнительный директор ассоциации муниципальных образований горнозаводского края Челябинской области Александр Решетов вручил команде ребят из центра помощи детям Катав-Ивановского района сертификат и медаль «Покоритель Горного Урала».Уральские горы считаются одними из древнейших, их возраст около 350 миллионов лет. В 2019 году ассоциация «Горный Урал» запустила крупнейший проект «Покоритель Горного Урала», который направлен на пропаганду пешего туризма по горному Уралу и здорового образа жизни, поощрение туристов, желающих изучить все главные достопримечательности Южного Урала. Участники проекта должны покорить 7 и более вершин.Воспитанники центра помощи детям Катав-Ивановска ведут активный образ жизни. Каникулы и выходные дни всегда проводят с пользой. Их туристическая копилка ежегодно пополняется все новыми вершинами. На предложение принять участие в проекте «Покоритель Горного Урала» откликнулись с большим удовольствием. Семь горных вершин остались за плечами юных туристов в уходящем году: Большой Иремель (1582 м), Нургуш (1406 м), хребет Зюраткуль (1175 м), Большой Шелом (1427 м), Бахмур (874 м), Откликной гребень (1155 м), Круглица (1178 м). Продолжительность походов составляла три дня, появились новые маршруты. Самым младшим туристам минуло чуть более девяти лет.«Я покорил 7 вершин в этом году, среди них две новые, но мы с ребятами на этом не остановимся, — говорит, воспитанник центра и студент Катав-Ивановского индустриального техникума. — Мы пещеры изведали и сплавляемся по рекам. Сертификат и медаль — это хороший стимул для новых достижений. Мы стремимся не только покорять новые вершины, а также своих друзей к этому приобщаем. Спасибо организаторам проекта».«Туристко-краеведческая деятельность остается одним из важных направлений воспитательной работы с детьми. Ведь где, как не в походах, у подростков развивается взаимопомощь и взаимовыручка. Походы помогают овладеть навыками самообслуживания, учат ответственности, помогают социализироваться. У ребят появились новые цели и новые задачи. В следующем году планируем начать прохождение второго этапа «Покорители пещер», — поделился планами, инструктор по физкультуре центра помощи детям Катав-Ивановска. AzAzA 2020-12-25YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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