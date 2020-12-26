«Новогодний БУМаговорот»

Министерство экологии Челябинской области и предприятие КОМФОРТ до 29 января 2021 года проводят акцию, которая поможет избавиться от ненужной бумаги в доме.

«Сегодня в Челябинской области более десяти предприятий принимают вторичку на переработку. Организация данной работы необходима для максимального снижения негативного воздействия отходов на природу. Каждая организация или житель области, в чьих городах пройдет данная акция, не просто сдаст бумагу на переработку, но и внесет свой вклад в экологическое благополучие нашего края», - отметил заместитель министра экологии Виталий Безруков.

Поучаствовать в «Новогоднем БУМаговороте» могут школы и детские сады, предприятия, учреждения, и все граждане.

Для этого нужно подать заявку с 8:00 до 17:00 в рабочие дни по телефонам 89000608054, 8 (351) 73-49-777 (доб. 199) или на сайте ural-pak.ru.

После к каждому приедут и вывезут макулатуру, а также сделают новогодний подарок от компании Комфорт. Также всем участникам выдадут сертификаты от Министерства экологии Челябинской области.

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/45404/