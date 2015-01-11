Учащиеся филиала Дворца пионеров и школьников запустили новогодний интернет-марафон

В группе «Вконтакте» филиала Дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской проходит новогодний интернет-марафон «Чуду – быть!». Около сотни школьников, которые занимаются в различных объединениях филиала, приняли в нем участие. Ребята показывают мастер-классы, как своими руками сделать новогодние подарки, украсить квартиру, создать праздничный образ и выучить движения для вечеринки.Интернет-марафон объединяет художественная идея. Каждый ролик начинается со встречи лесных жителей, которые готовятся к Новому году. Они очень хотят порадовать Деда Мороза и Снегурочку, но мало, что умеют. Совушке, Белочке, Зайчику и Серым волкам, которых играют учащиеся студии театральных технологий филиала ДПШ, помогают ребята, которые занимаются рисованием, хореографией, вокалом, блогингом, посещают handmade-лабораторию и модельное агентство для девочек. Новые ролики с полезными мастер-классами будут появлятся ежедневно до 31 декабря и помогут школьникам и их родителям создать новогоднее настроение и подсказать идеи для совместного творчества.