В Челябинской области в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» внедряют информационную систему обеспечения градостроительной деятельности

Благодаря новой системе получить услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию можно будет через Интернет. В 2021 году в Челябинской области продолжится внедрение региональной государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД), которая позволит южноуральцам получить в электронном виде услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка, разрешения на строительство и на ввод объектов капитального строительства в эксплуатацию.Основная цель ГИСОГД – повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, уполномоченных в сфере градостроительной деятельности, за счёт организации и предоставления доступа к единому комплексному цифровому информационному ресурсу на базе современных информационных технологий.Благодаря новой системе, содержащей общественный портал, планируемый к запуску в 2021 году, органы местного самоуправления, юридические лица и население смогут получить достоверную информацию для осуществления инвестиционной, хозяйственной и градостроительной деятельности, например, узнать сведения о земельных участках, застройке территорий и другие.Созданием и внедрением системы по поручению Правительства Челябинской области совместно занимаются региональные Министерство информационных технологий, связи и цифрового развития, а также Министерство строительства и инфраструктуры в рамках реализации федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».В пилотном режиме ГИСОГД уже запущена в Саткинском и Еманжелинском муниципальных районах, ведётся наладка всего необходимого функционала. В 2021 году планируется распространить действие региональной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на другие муниципальные образования Челябинской области.Система не только имеет комплекс защиты от несанкционированного доступа, но и возможность интеграции с системой предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде и с системой межведомственного электронного взаимодействия.