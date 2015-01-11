В Челябинской области проиндексируют размеры региональных детских пособий

С 1 января 2021 года на 4% будут проиндексированы размеры областных государственных пособий и выплат гражданам, имеющих детей, размеры денежных выплат и дополнительных гарантий на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью.«На прошлой неделе был принят областной бюджет, он снова социально ориентированный, в нем по-прежнему предусмотрена ежегодная индексация детских пособий, а их всего 17, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — Особое место в бюджете занимает государственная поддержка в рамках национального проекта «Демография», согласно которому выплачивается областной материнский капитал, с 1 января его размер увеличится на 4 тысячи, пособие на третьего и последующих детей станет больше на одну тысячу рублей».Так, в соответствии с законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с 1 января 2021 будут проиндексированы размеры пособий на ребенка, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье, денежные выплаты и дополнительные гарантии на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью, областной материнский (семейный) капитал проиндексированы. Увеличится размер ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.С 1 января 2021 года размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям составит 1354 руб, ежемесячной денежной выплаты, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет — 11694 руб. После индексации размер областного материнского (семейного) капитала достигнет 104 тыс. руб. Размеры денежных выплат с 01.01.2021 г.Размер индексации денежных выплат - 4%
№ п/п
Наименование выплаты
Размер на 2021 год
Денежные выплаты на детей, переданных опекунам, приемным родителям
1
Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда
539,00
2
Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗы
4 794,00
3
Единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет
1 105,00
4
Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет
47 950,00
5
Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи).
353,00
6
Единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи)
33 263,00
7
Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (средний размер)
8 857,00
Пособие на ребенка
8
Базовый размерРайонный коэффициент:1,15 (для Челябинской области)1,2 (для Трехгорного)1,3 (для Озерска и Снежинска)
319,00333,00361,00
9
На детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментовРайонный коэффициент:1,15 (для Челябинской области)1,2 (для Трехгорного)1,3 (для Озерска и Снежинска)
479,00500,00541,00
10
На детей одиноких матерей и детей – инвалидов1,15 (для Челябинской области)1,2 (для Трехгорного)1,3 (для Озерска и Снежинска)
639,00666,00722,00
Дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям
11
Базовый размер
1 354,00
Областной материнский (семейный) капитал
12
Базовый размер
104 000,00
Денежные выплаты на детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот
13
Денежные средства на полное государственное обеспечение
8 200,00
14
Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда
539,00
15
Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗЫ
4 794,00
16
Единовременное денежное пособие по окончании пребывания в учреждении
1 105,00
17
Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания в учреждении
47 950,00