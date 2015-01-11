2020-12-28YEKT13:00:00 | Губерния В Челябинской области проиндексируют размеры региональных детских пособий Источник: topotushky.ru









С 1 января 2021 года на 4% будут проиндексированы размеры областных государственных пособий и выплат гражданам, имеющих детей, размеры денежных выплат и дополнительных гарантий на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью.«На прошлой неделе был принят областной бюджет, он снова социально ориентированный, в нем по-прежнему предусмотрена ежегодная индексация детских пособий, а их всего 17, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина. — Особое место в бюджете занимает государственная поддержка в рамках национального проекта «Демография», согласно которому выплачивается областной материнский капитал, с 1 января его размер увеличится на 4 тысячи, пособие на третьего и последующих детей станет больше на одну тысячу рублей».Так, в соответствии с законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с 1 января 2021 будут проиндексированы размеры пособий на ребенка, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье, денежные выплаты и дополнительные гарантии на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью, областной материнский (семейный) капитал проиндексированы. Увеличится размер ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.С 1 января 2021 года размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям составит 1354 руб, ежемесячной денежной выплаты, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет — 11694 руб. После индексации размер областного материнского (семейного) капитала достигнет 104 тыс. руб. Размеры денежных выплат с 01.01.2021 г.Размер индексации денежных выплат - 4%



№ п/п







Наименование выплаты







Размер на 2021 год







Денежные выплаты на детей, переданных опекунам, приемным родителям







1







Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда







539,00







2







Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗы







4 794,00







3







Единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет







1 105,00







4







Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет







47 950,00







5







Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи).







353,00







6







Единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи)







33 263,00







7







Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (средний размер)







8 857,00







Пособие на ребенка







8







Базовый размерРайонный коэффициент:1,15 (для Челябинской области)1,2 (для Трехгорного)1,3 (для Озерска и Снежинска)







319,00333,00361,00







9







На детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментовРайонный коэффициент:1,15 (для Челябинской области)1,2 (для Трехгорного)1,3 (для Озерска и Снежинска)







479,00500,00541,00







10







На детей одиноких матерей и детей – инвалидов1,15 (для Челябинской области)1,2 (для Трехгорного)1,3 (для Озерска и Снежинска)







639,00666,00722,00







Дополнительная мера социальной поддержки по оплате ЖКХ многодетным семьям







11







Базовый размер







1 354,00







Областной материнский (семейный) капитал







12







Базовый размер







104 000,00







Денежные выплаты на детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот







13







Денежные средства на полное государственное обеспечение







8 200,00







14







Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда







539,00







15







Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗЫ







4 794,00







16







Единовременное денежное пособие по окончании пребывания в учреждении







1 105,00







17







Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания в учреждении







47 950,00 Источник: topotushky.ruС 1 января 2021 года на 4% будут проиндексированы размеры областных государственных пособий и выплат гражданам, имеющих детей, размеры денежных выплат и дополнительных гарантий на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью.«На прошлой неделе был принят областной бюджет, он снова социально ориентированный, в нем по-прежнему предусмотрена ежегодная индексация детских пособий, а их всего 17, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области. — Особое место в бюджете занимает государственная поддержка в рамках национального проекта «Демография», согласно которому выплачивается областной материнский капитал, с 1 января его размер увеличится на 4 тысячи, пособие на третьего и последующих детей станет больше на одну тысячу рублей».Так, в соответствии с законом Челябинской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» с 1 января 2021 будут проиндексированы размеры пособий на ребенка, ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье, денежные выплаты и дополнительные гарантии на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взятых под опеку (попечительство), на воспитание в приемную семью, областной материнский (семейный) капитал проиндексированы. Увеличится размер ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.С 1 января 2021 года размер ежемесячной денежной выплаты на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетным семьям составит 1354 руб, ежемесячной денежной выплаты, назначаемая в случае рождения третьего ребенка и (или) последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет — 11694 руб. После индексации размер областного материнского (семейного) капитала достигнет 104 тыс. руб.№ п/пНаименование выплатыРазмер на 2021 годДенежные средства на реализацию права бесплатного проезда539,00Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗы4 794,00Единовременное денежное пособие по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет1 105,00Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания под опекой и в приемной семье по достижении возраста 18 лет47 950,00Ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг (приемные семьи).353,00Единовременная выплата на приобретение мебели (приемные семьи)33 263,00Вознаграждение, причитающееся приемному родителю (средний размер)8 857,00Базовый размерРайонный коэффициент:1,15 (для Челябинской области)1,2 (для Трехгорного)1,3 (для Озерска и Снежинска)319,00333,00361,00На детей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментовРайонный коэффициент:1,15 (для Челябинской области)1,2 (для Трехгорного)1,3 (для Озерска и Снежинска)479,00500,00541,0010На детей одиноких матерей и детей – инвалидов1,15 (для Челябинской области)1,2 (для Трехгорного)1,3 (для Озерска и Снежинска)639,00666,00722,0011Базовый размер1 354,0012Базовый размер104 000,0013Денежные средства на полное государственное обеспечение8 200,0014Денежные средства на реализацию права бесплатного проезда539,0015Денежные средства на оплату подготовительных курсов по подготовке в ВУЗЫ4 794,0016Единовременное денежное пособие по окончании пребывания в учреждении1 105,0017Денежная компенсация материального обеспечения по окончании пребывания в учреждении47 950,00 AzAzA 2020-12-28YEKT13:00:00 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! Вконтакте

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